جزئیات موج دوازدهم حملات ایران/ اهداف ثابت و متحرک آمریکا در کویت، امارات، بحرین و تنگه هرمز زیر ضربه
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۱۱ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: در عرصه دریایی با حمله به اهداف ثابت و متحرک ارتش متخاصم آمریکا در ۳ کشور کویت، امارات، بحرین و تنگه هرمز با شلیک ۲۶ پهپاد تهاجمی و ۵ فروند موشک بالستیک، اقدام قاطع و هدفمند نیروی دریایی سپاه پاسداران علیه پایگاه‌های دشمن را به نمایش گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۱۱ عملیات وعده صادق ۴ به شرح زیر است:

موج دوازدهم عملیات وعده صادق ۴ در عرصه دریایی با حمله به اهداف ثابت و متحرک ارتش متخاصم آمریکا در سه کشور کویت، امارات، بحرین و تنگه هرمز با شلیک ۲۶ پهپاد تهاجمی و ۵ فروند موشک بالستیک، اقدام قاطع و هدفمند نیروی دریایی سپاه پاسداران علیه پایگاه‌های دشمن را به نمایش گذاشت.

در این عملیات‌های غرورآفرین پایگاه آمریکایی «عریفجان» در کویت در دو مرحله مورد اصابت ۱۲ فروند پهپاد قرار گرفت.

همچنین مرکز فرماندهی و کنترل نظامی آمریکا در پایگاه «منهاد» امارات با ۶ فروند پهپاد و ۵ فروند موشک بالستیک هدف قرار گرفت.

تاسیسات باقیمانده ناوگان دریایی آمریکا در بحرین با ۶ فروند پهپاد مورد اصابت و منهدم شدند.

لازم به ذکر است تانکر سوخت رسان «آتن نوا» از متحدان آمریکا در تنگه هرمز درپی اصابت ۲ فروند پهپاد، همچنان در حال سوختن است.

