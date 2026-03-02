شهادت قائد امت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس سره)، مردم شهیدپرور ایران را داغدار کرد.

رهبری بی‌بدیل ایشان و تدبیر و فرزانگی آن مجاهد خستگی ناپذیر بر همگان آشکار بود، این فقدان عظیم را محضر ملت فهیم و همیشه در صحنه و مسؤولان گرانقدر تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات برای ایشان و صبر و انسجام برای ملت غیور ایران مسئلت داریم.

خلیفه کل ارامنه آذربایجان، اسقف اعظم گریگور چیفتچیان.

رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان، گاگیک جوجیان