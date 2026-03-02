پبام تسلیت شورای خلیفهگری ارامنه آذربایجان در پی شهادت رهبر انقلاب
شورای خلیفهگری ارامنه آذربایجان در پی شهادت رهبر انقلاب پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در پیام شورای خلیفهگری ارامنه آذربایجان آمده است:
شهادت قائد امت حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدس سره)، مردم شهیدپرور ایران را داغدار کرد.
رهبری بیبدیل ایشان و تدبیر و فرزانگی آن مجاهد خستگی ناپذیر بر همگان آشکار بود، این فقدان عظیم را محضر ملت فهیم و همیشه در صحنه و مسؤولان گرانقدر تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات برای ایشان و صبر و انسجام برای ملت غیور ایران مسئلت داریم.
خلیفه کل ارامنه آذربایجان، اسقف اعظم گریگور چیفتچیان.
رئیس شورای خلیفهگری ارامنه آذربایجان، گاگیک جوجیان