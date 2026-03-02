امروز صورت گرفت؛
بازدید میدانی پزشکیان از پنج وزارتخانه
رئیسجمهور در جریان بازدیدهای میدانی خود از پنج وزارتخانه و دستگاههای اجرایی کشور به وزارتخانههای کشور، نفت، صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی رفت و ضمن نظارت براقدامات و تمهیدات اتخاذ شده ازسوی آنان در شرایط جنگ، دستورات لازم را نیز برای ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مردم را صادر کرد
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان ضمن گفتوگو با وزرای این وزارتخانهها و نظارت راهبردی دربارهٔ روند فعالیتها، چالشها و الزامات مدیریت کشور در شرایط جنگ دستورات مهمی برای تسهیل و استمرار خدمترسانی به مردم صادر کرد.
رئیس جمهور در وزارت کشور ضمن بررسی آخرین وضعیت امنیت و نظم کشور، از ستاد انتخابات نیز بازدید و تاکید کرد که روند ارائه خدمات به مردم باید با قوت و بدون وقفه ادامه یابد.
رئیسجمهور در وزارت نفت گزارشهایی دربارهٔ ذخایر سوخت، نحوهٔ توزیع انرژی و وضعیت پالایشگاهها دریافت و بر ضرورت تقویت زنجیره تولید و توزیع انرژی، پیشبینیهای دقیق برای استمرار سوخترسانی مطمئن به مردم و نیروهای عملیاتی در سراسر کشور تأکید کرد.
پزشکیان در وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت روند ترخیص کالاهای اساسی را جویا شد و ضمن توصیه بر لزوم تقویت سامانههای نظارت بر بازار، بر مقابله با سودجویی و اخلال در شبکه توزیع، و نیز ضرورت پشتیبانی از تولید در شرایط جنگی تأکید کرد.
رئیسجمهور در وزارت جهاد کشاورزی تسریع در واردات نهادههای دامی تأمین پایدار اقلام غذایی مردم، حمایت ویژه از زنجیرهٔ تأمین محصولات کشاورزی را مورد تأکید قرار داد.
پزشکیان در وزارت بهداشت هم ضمن دریافت گزارشهایی از آخرین وضعیت امدادرسانی به مصدومان و مجروحان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و اطلاع از میزان دقیق اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی، بر ضرورت آمادگی این وزارتخانه برای ارائهٔ خدمات درمانی بیوقفه به آسیبدیدگان جنگ و سایر بیماران در شرایط جنگی تاکید کرد.