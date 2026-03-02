آغاز موج دوازدهم عملیات وعده صادق ۴

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: موج دوازدهم عملیات وعده صادق ۴ در یک اقدام ترکیبی، پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی _ صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد.

اقدامات وحشیانه و تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونی علیه شهروندان مظلوم ایرانی در حمله وحشیانه به بیمارستان‌ها، مدارس، صداوسیما و مراکز مدنی، اراده پیشبرد جنگ تمام عیار علیه دشمنان را در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش ساخته و سطح اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران را توسعه خواهد داد.