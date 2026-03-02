خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و چین

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و چین
کد خبر : 1757866
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگ یی وزیر امور خارجه چین طی تماس تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه چین در این تماس از طرف دولت و ملت چین، شهادت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را در جریان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل  به ایران تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از پیام تسلیت همتای چینی، وی را در جریان تحولات ایران و منطقه متعاقب تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به ایران همه موازین و اصول حقوق بین‌الملل را نقض کرده و تاکنون صدها شهروند بی‌گناه ایرانی را به شهادت رسانده‌اند، بر عزم نیروهای مسلح ایران برای دفاع مقتدرانه از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و امنیت شهروندان خود تاکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به کشتار کودکان و دختران ایرانی از جمله ۱۷۱ دختر خردسال در مدرسه‌ای در شهر میناب و همچنین در حمله به بیمارستان‌ها، مسئولیت جامعه جهانی برای محکومیت قاطع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا و کشتار شهروندان ایرانی را خاطرنشان کرد.

وزیر امور خارجه ایرام ضمن تاکید بر اینکه ایران هیچ خصومتی با کشورهای حوزه خلیج فارس ندارد و مصمم به ادامه روابط مبتنی بر حسن همجواری با آنها است، یادآور شد: پاسخ دفاعی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در برخی کشورهای خلیج فارس را نباید به مثابه حمله ایران به این کشورها تلقی کرد، بلکه پاسخ مشروع ما به منبع و منشا تجاوز محسوب می‌شود.

وزیر خارجه چین نیز ضمن حمایت از دفاع ایران از حاکمیت، استقلال و عزت خود، بر محکومیت تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسراییل تاکید کرد.

طرفین همچنین در خصوص همکاری‌های کنسولی در دوره جنگ رایزنی کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل