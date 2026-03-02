اعلام اهداف موج یازدهم وعده صادق ۴

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۱۰ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی موج یازدهم عملیات وعده صادق ۴ به شرح زیر است:

موج یازدهم عملیات وعده صادق ۴ در یک اقدام ترکیبی، پردامنه و پرتراکم توسط گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی _ صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمنان به میهن عزیزمان اجرا شد.

مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالسبع و بیش از ۲۰ نقطه در مناطق تل آویو، قدس غربی و الجلیل در سرزمین‌های اشغالی مورد هدف و اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.

فرزندان غیور نیروهای مسلح ایران از ابتدای جنگ تاکنون با حمله به ۶۰ هدف راهبردی و ۵۰۰ نقطه نظامی آمریکا و رژیم صهیونی و با پرتاب بیش از ۷۰۰ پهپاد و صدها فروند موشک و شکست دشمنان در رهگیری، نصاب جدیدی را فراتر از کل جنگ ۱۲ روزه تنها در ۴۸ ساعت گذشته در جنگ با دشمنان متجاوز رقم زده‌اند.

اقدامات وحشیانه و تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونی علیه شهروندان مظلوم ایرانی در حمله وحشیانه به بیمارستان‌ها، مدارس، صداوسیما و مراکز مدنی، اراده پیشبرد جنگ تمام عیار علیه دشمنان را در نیروهای مسلح ج. ا بیش از پیش ساخته و سطح اقدامات نظامی جمهوری اسلامی را توسعه خواهد داد.