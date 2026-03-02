تأکید رئیس جمهور به استانداران در خدمت رسانی بیشتر به مردم
رئیس جمهور با حضور سرزده در ستاد انتخابات کشور به دستاندرکاران خداقوت گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جریان این بازدید تصریح کرد: دولت با تمامی امکانات خود در عرصه خدمترسانی به مردم فعال است و به هموطنان اطمینان خاطر میدهد تمامی دستگاهها به صورت جهادی پاسخگوی امور هستند.
پزشکیان تاکید کرد: استانداران همچون دفاع مقدس ۱۲ روزه در میدان حضور دارند و در خدماتدهی از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
در جریان این بازدید، اسکندر مومنی وزیر کشور گزارشی از اقدامات استانداران ارائه کرد و گفت: آخرین وضعیت استان و اقدامات انجامشده به صورت مستمر از استانداران اخذ میشود. همه خدمتگزاران مردم با تعهد و وجدان کاری بالا پای کار دفاع مقدس هستند و در خلال گزارشهای خود از بابت امور استان اطمینان خاطر میدهند.
مومنی همچنین گزارشی از فرایندهای کاری ستاد انتخابات کشور که بهطور منظم و طبق برنامه در حال پیشرفت است و همچنین رشد استقبال داوطلبان این دوره انتخابات شوراها ارائه کرد.