تأکید رئیس جمهور به استانداران در خدمت رسانی بیشتر به مردم

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جریان این بازدید تصریح کرد: دولت با تمامی امکانات خود در عرصه خدمت‌رسانی به مردم فعال است و به هموطنان اطمینان خاطر می‌دهد تمامی دستگاه‌ها به صورت جهادی پاسخگوی امور هستند.

پزشکیان تاکید کرد: استانداران همچون دفاع مقدس ۱۲ روزه در میدان حضور دارند و در خدمات‌دهی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

در جریان این بازدید، اسکندر مومنی وزیر کشور گزارشی از اقدامات استانداران ارائه کرد و گفت: آخرین وضعیت استان و اقدامات انجام‌شده به صورت مستمر از استانداران اخذ می‌شود. همه خدمتگزاران مردم با تعهد و وجدان کاری بالا پای کار دفاع مقدس هستند و در خلال گزارش‌های خود از بابت امور استان اطمینان خاطر می‌دهند.

مومنی همچنین گزارشی از فرایند‌های کاری ستاد انتخابات کشور که به‌طور منظم و طبق برنامه در حال پیشرفت است و همچنین رشد استقبال داوطلبان این دوره انتخابات شورا‌ها ارائه کرد.