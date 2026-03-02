در پیامی به پزشکیان؛

رئیس‌جمهور آذربایجان شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت

رئیس جمهور آذربایجان در پیامی عمیق‌ترین تسلیت خود را در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور و ملت ایران ابراز داشت.

به گزارش ایلنا، الهام علی‌اف در پیام تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی به مسعود پزشکیان و ملت ایران تصریح کرد: آیت‌الله سید علی خامنه‌ای سال‌های زیادی نقش مهمی در حیات دولت و جامعه ایران ایفا کردند و جایگاه ویژه‌ای در حیات سیاسی و مذهبی کشورشان داشتند. درگذشت ایشان ضایعه بزرگی برای ایران است.

رئیس جمهور آذربایجان تصریح کرد: ما عمیق ترین تسلیت خود را به شما و مردم دوست ایران در این فقدان بزرگ ابراز می کنیم و برای شما صبر و شکیبایی آرزو می کنیم.

 

