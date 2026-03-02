به گزارش ایلنا، الهام علی‌اف در پیام تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی به مسعود پزشکیان و ملت ایران تصریح کرد: آیت‌الله سید علی خامنه‌ای سال‌های زیادی نقش مهمی در حیات دولت و جامعه ایران ایفا کردند و جایگاه ویژه‌ای در حیات سیاسی و مذهبی کشورشان داشتند. درگذشت ایشان ضایعه بزرگی برای ایران است.