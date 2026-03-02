محسنی اژهای:
دولت برای پیشبرد امورات کشور و تأمین مایحتاج و ارزاق عمومی، اقدامات مطلوبی را انجام داده است
رئیس قوه قضاییه گفت:قلوب همه ما از داغ امام خامنهای شهید، نایب برحق امام زمان (عج)، بسیار متألم و اندوهگین است؛ لکن ایران اسلامی، کشور و نظامی ساختارمند است و بر اساس ساختار مدوّن و منظم موجود، هیچگونه خلل و بنبستی وجود ندارد. بر همین منوال، وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورای موقت رهبری به سرعت تشکیل شد و جلسات مربوطه، به صورت مرتب انجام میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی مصاحبهای ضمن تبیین و تشریح شرایط کشور، اظهار کرد: مجدداً شهادت امام خامنهای، امام المجاهدین، رهبر فزانه و حکیم انقلاب اسلامی، عزیز دلهای مستضعفین و آزادیخواهان جهان و مقتدای مردم ایران اسلامی را به ساحت مقدس حضرت بقیةاللهالاعظم (عج) و همه دلدادگان به حقیقت، تبریک و تسلیت عرض میکنم. ایضاً شهادت جمعی از اقربا و بستگان رهبر عزیزمان و همچنین فرماندهان و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیجی را نیز به پیشگاه ملت ایران تبریک و تسلیت میگویم. از سویی دیگر، جا دارد مجدداً از صمیم قلب شهادت مردم عادی از زن و مرد و پیر و جوان و بویژه دانشآموزان دختر مدرسه میناب توسط آمریکاییها و صهیونیستهای متجاوز را تبریک و تسلیت بگویم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور چشمگیر مردم در صحنه بیان داشت: با این شهادتها و خونهای پاکی که ریخته شده، انگیزه مردم ما برای حماسهسازی و انسجام و وحدت، مضاعف شده است؛ مردم متدیّن ما اکنون شوق بسیاری برای حضور در صحنه دارند. حضور آنان در صحنه، همانطور که امام خامنهای شهید فرمود دشمن را مأیوس میکند؛ در واقع دشمن غدّار و متجاوز و سفاک، بیش از آنکه از موشکها و پهپادهای کوبنده ما در وحشت باشد از این حضور مردمی خیرهکننده در صحنه، هراس و خوف دارد.
رئیس دستگاه قضا به تشکیل سریع شورای موقت رهبری اشاره کرد و گفت: قلوب همه ما از داغ امام خامنهای شهید، نایب برحق امام زمان (عج)، بسیار متألم و اندوهگین است؛ لکن ایران اسلامی، کشور و نظامی ساختارمند است و بر اساس ساختار مدوّن و منظم موجود، هیچگونه خلل و بنبستی وجود ندارد.
بر همین منوال، وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورای موقت رهبری به سرعت تشکیل شد و جلسات مربوطه، به صورت مرتب انجام میگیرد. شورای مزبور، با تدبیر و تدبر، امور و تکالیف محوله را دنبال میکند. این شورا در خصوص وظایف مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، اقدامات لازم را انجام میدهد.
عضو شورای موقت رهبری با اشاره به آمادگی بالای کلیهی دستگاههای مسئول برای حراست و حفاظت از کشور، بیان داشت: نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل به سر میبرند و قابلیتها و توانمندیهای آنها از جنگ ۱۲ روزه افزونتر است. کلیهی نیروهای مسلح ما و ایضاً نیروهای قضایی و امنیتی و بسیجی برای دفاع از کشور و حراست از مرزها جازم، عازم، پرانگیزه و متعهد هستند و اجازه نخواهند داد شرارتها و شیطنتهای دشمن و اذناب او به نتیجه و سرانجام برسد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: شورای موقت رهبری حمایت و پشتیبانی کامل از همه نیروهای حافظ امنیت مردم و نیروهای مسلح دارد.
رئیس عدلیه با اشاره به جنگ روانی دشمن، عنوان کرد: دشمن در نبرد فعلی، بسیار به جنگ شناختی و عملیات روانی دل بسته است؛ لذا بر مردم عزیز ما فرض است که به هیچ وجه به شایعات و جنگ روانی دشمن، توجه نکنند و اخبار موثق را از صداوسیما و سایر مراجع خبری معتبر پیگیری کنند؛ ایضاً مردم همانطور که در مقاطع پیشین عمل کردند، هرگونه تحرک مشکوک در حوالی خود را به سرعت به اطلاع دستگاههای امنیتی و انتظامی مسئول برسانند.
قاضیالقضات افزود: دشمن و بلندگوها و اذناب او، قطعاً در شرایط و مقطع فعلی، نغمههای ناموزون بیشتری را خواهند سرود؛ فلذا باید بسیار مراقب بود تا خدایناکرده در داخل، با دشمن همصدایی بوجود نیاید و کسی تحت تاثیر القائات دشمن قرار نگیرد.
رئیس قوه قضاییه به نقش مهم دولت نیز گریزی زد و بیان داشت: دولت در مقطع فعلی، برای پیشبرد امورات کشور و تأمین مایحتاج و ارزاق عمومی، اقدامات مطلوبی را انجام داده و تدابیری را نیز در این راستا اتخاذ کرده است؛ سایر قوا نیز معین و معاضد دولت هستند و از هیچ کمکی به دولت در راستای منافع مردم دریغ نخواهند کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای خاطرنشان کرد: مردم ما همواره هوشیار و بصیر بودهاند و در مقطع فعلی نیز هوشیاری و بصیرت بیشتری به خرج میدهند و دشمن را مجدداً به هزیمت میکشانند؛ امامین انقلاب به ما آموختند که باید فقط به خدا توکل کرد و به مردم اعتماد داشت؛ با این دست فرمان، بر همه مشکلات و دشمنان چیرگی پیدا میکنیم؛ مطمئناً با این راهبرد خدایی و مردمی، در جنگ فعلی نیز همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دشمن را ناکام میگذاریم و هزیمت او را به حول و قوه الهی رقم میزنیم.