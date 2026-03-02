جوکار:

فرایند انتخابات شورا‌ها طبق زمان‌ بندی پیش می‌رود

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها گفت: فرآیند انتخابات شورا‌ها طبق زمان‌بندی از قبل تعیین شده پیش می‌رود.

به گزارش ایلنا، محمد صالح جوکار با اشاره به آخرین وضعیت فرآیند برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا افزود: ما در تلاش هستیم تا امکانات و  زیرساخت‌ها فراهم شود و بررسی صلاحیت‌ها نیز به موقع صورت گیرد. ان‌شاءالله شاهد برگزاری انتخابات پرشکوه در ۱۱ اردیبهشت ماه سال آینده خواهیم بود.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در انتخابات تو دهنی محکمی به آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی خواهد بود تصریح کرد: این یک پشتوانه جدی برای نظام اسلامی خواهد بود. ان‌شاءالله با انتخاب خود مردم افرادی خدمت گذار برای چهار سال آینده وارد شورا‌های اسلامی شهر و روستا خواهند شد.

وی در ادامه تاکید کرد: فرآیند انتخابات شورا‌ها طبق زمان بندی از قبل تعیین شده پیش می‌رود. اکنون در هیات مرکزی نظارت در حال رسیدگی به اعتراضات داوطلبان هستیم. به یاری خداوند به موقع انتخابات باشکوهی برگزار خواهیم کرد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
