پیام رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پی شهادت رهبر انقلاب

پیام رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پی شهادت رهبر انقلاب
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با صدور پیامی شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) را تسلیت گفت.

 

متن پیام به شرح ذیل است:

الله الرحمن الرحیم» و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء و لکن لاتشعرون 

بار دیگر ظالم‌ترین و شقی‌ترین انسان‌های روی زمین، شیاطین مجسم و آلوده به انواع جنایت‌ها و رذالت‌های اخلاقی در قربانی کردن کودکان و زنان بی گناه برای نیل به اهداف و آمال شیطانی خود، مدعیان دروغین حامیان حقوق بشر، شیطان صفتان پلید، پیمان خون بستند و داغ بزرگ و جانسوز دیگری را بر قلب‌های داغدار ملت مؤمن، بصیر، آگاه و شریف ایران اسلامی و تمامی انسان‌های وارسته و آزادی‌خواهان جهان نهادند که بی تردید تا یوم القیامه همچون حرارت داغ شهدای کربلا سرد و خاموش نخواهد شد، اما با ایمان و باور قلبی به تحقق وعده‌های راستین الهی در مجازات کافران و ظالمان و بشارت‌های رهبری فقید مان در پیروزی مطلق و قطعی حزب خدا بر حزب شیطان که می‌فرماید: ... إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ، با چشمانی خونبار در فراق عزیز جانمان، مقتدای حکیم و رهبر فقیدمان، فرماندهان شهید و مردمی که بدون هیچ گناهی با زبان روزه به خاک وخون کشیده شدند و خشم انقلابی برخواسته از ایمان و عقیده و با غیرت انقلابی و آموزه‌های شریعت محمدی، همچون کوهی استوار با صلابت و اقتدار پای آرمان‌ها و ارزش‌های والای انقلاب و بر سر عهدی که با جانان بستیم تا پای جان ایستاده‌ایم و قطعاً انتقام خون پاک آنها را با نصرت و یاری خداوند خواهیم گرفت.

اینجانب این مصیب جانکاه و عظیم، شهادت جانسوز امام المسلمین، رهبری بی بدیل، رئوف، حکیم و فرزانه، مقتدای مظلوم و عالیقدر ایران اسلامی، حضرت آیت العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفس زکیه)، خلف صالح روح خدا، یگانه پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی و دفاع از مظلومان عالم، که پس از سال‌ها مجاهدت و هدایت داهیانه انسان‌های حقیقت جو در مسیر نورانی اسلام عزیز و اهل بیت عصمت و طهارت به تأسی از مولا و مقتدای خویش حضرت ابوالفضل العباس (علیه اسلام)، با لب عطشان، شهد شیرین شهادت را نوشید و به خیل فرزندان شهیدش پیوست را به قلب داغدار حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، ملت بزرگ و قدرشناس ایران اسلامی و تمامی شیعیان، مسلمانان و ملت‌های آزاده در سرتاسر جهان و کارگزاران نظام اسلامی تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

یقیناً خون پاک آن مقتدای وارسته همچون زمان حیات پاک و طیبه ایشان، موجب وحدت، انسجام و همدلی مردم عزیز و یأس دشمنان در رسیدن به اهداف شوم خود در ایجاد چند قطبی و آشوب و تجزیه ایران عزیز اسلامی خواهد شد، لذا ضرورت دارد آحاد ملت بصیر ایران اسلامی با حفظ هوشیاری و حضور آگاهانه در میدان با حمایت از فرزندان شجاع خود در نیروهای مسلح، با عزت و شرافت و سربلندی به ادامه راه خود در مسیر نورانی ترسیم شده به سمت افق‌های بلند و روشن آینده، را که حاصل خون پاک هزاران شهید گلگون است قدم بردارند.

انتهای پیام/
