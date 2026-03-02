تسلیت رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پی شهادت جمعی از فرماندهان

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

عروج آسمانی و عاشقانه فرماندهان شهید، امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، سردار سپهبد محمد پاکپور، دریاسالار علی شمخانی، امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده ، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان ، رئیس سازمان اطلاعات فراجا ، جمعی از مدیران گمنام و جان برکف وزارت سرافراز اطلاعات و هموطنان عزیز بویژه کودکان معصوم و بیگناه ، که در ماه ضیافت الهی ، ماهی که رسول مکرم اسلام (ص) فرمودند: هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیهِ إِلَی ضِیَافَةِ اللَّهِ، عاشقانه دعوت حق را لبیک گفته و سبکبال همراه ملائک به عرش الهی پر گشودند تا میهمانان خاص این ضیافت الله باشند.

مردان پاک باخته و مجاهدان راه حق، با علمداری رهبر شهیدشان در مصاف با کفر مطلق جهانی و جرثومه های فساد و تباهی، یعنی شیطان اکبر، آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی، غاصب و خونخوار اسرائیل، برای دفاع از کیان نظام اسلامی و حریت ملت بزرگ ایران، بدون هیچگونه ترس و تردید و با سینه ای ستبر، مملو از کینه ای عمیق از ظلم ظالمان و مستکبران و به خونخواهی از مظلومان عالم، به جنگ با اهریمن رفتند تا اینگونه به وصال معبود رسیده و به خیل عظیم شهیدان راه حق پیوستند.

یقیناً این فراق و هجران اندوهبار، داغ بزرگی بر قلب های زخم خورده ملت شریف ایران اسلامی بود که تا ابد در دلها خواهد ماند، اما به پیروی از امام شهیدمان‌، هر چند از این داغ خم شدیم اما نشکستیم و با عزمی راسخ و استوار، منتقم خون پاک آنها تا نابودی و خشکاندن ریشه صهیونیزم جهانی هستیم و تا پای جان بر سر عهد خویش و آرمان های بلند رهبر فقید و امام شهید خویش خواهیم ماند.

اینجانب شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان شجاع‌ و مخلص و هم‌وطنان بی‌گناه را محضر حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، همکاران و همرزمان عزیزشان و خانواده های معظم و صبور آن شهیدان والامقام تبریک و تسلیت عرض نموده،از محضرخداوند متعال برای ایشان علو درجات مسئلت دارم.

با ایمان به وعده نصرت الهی که می فرماید: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم با خدای خویش عهد می‌بندیم تا راه نورانی آنها را با صلابت و اقتدار ادامه داده و ذره ای در دفاع از آرمان انقلاب اسلامی و میراث امام فقید و آقای شهیدمان درنگ نکنیم.