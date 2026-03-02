سلیمی:

در تامین کالا‌های اساسی مشکلی وجود ندارد

در تامین کالا‌های اساسی مشکلی وجود ندارد
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تدابیر لازم برای تامین کالا‌های اساسی از قبل اندیشیده شده بود و مشکلی در زمینه تامین کالا‌های اساسی و روند خدمات رسانی به مردم وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و قائد امت اسلامی، در مورد وجود برخی نگرانی‌ها پیرامون تامین کالا‌های اساسی در زمان جنگ، گفت: با توجه به اینکه احتمال این شقاوت دشمنان وجود داشت، از قبل تدابیر لازم برای تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم اندیشیده شده بود.

وی ادامه داد: مردم عزیز نگران نباشند و اطمینان داشته باشند که هیچ مشکلی در زمینه تامین کالا‌های اساسی و روند خدمات رسانی به آنها وجود ندارد.

سلیمی تصریح کرد: ما در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز تنها در سه روز اول شاهد موجی از شایعات بودیم، اما به سرعت مردم مشاهده کردند که جریان امور طبیعی است و در شرایط کنونی نیز روند تامین کالا‌های اساسی و خدمات رسانی به مردم همچون گذشته عادی است.

نماینده تهران یادآور شد: البته ممکن است دشمنان شایعه سازی کنند، اما مردم مطمئن باشند که هیچ مشکلی وجود ندارد و می‌توانند به راحتی زندگی عادی داشته باشند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در ادامه ضمن قدردانی از همراهی مردم و حضور در صحنه آنها بعد از اعلام خبر شهادت رهبر شیعیان و آزادی خواهان جهان، تاکید کرد: این اقدام بخش اعظمی از توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد، درود بر مردمی که زمان شناس هستند، قطعاً ما از این پیچ عبور خواهیم کرد و دشمنان روسیاه خواهند شد.

