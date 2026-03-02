وی افزود: در این نشست، گزارشی از ضربات نیروهای مسلح به پایگاه‌ها، امکانات، تجهیزات و نفرات رژیم ایالات متحده آمریکا و همچنین سرزمین‌های اشغالی ارائه شد؛ پیروزی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ۴۸ ساعت اخیر افتخارآمیز و شگفت‌انگیز بوده و روزبه‌روز قدرتمندانه‌تر وارد می‌شوند.

رضایی در ادامه گفت: طبق گزارش ارائه شده در این جلسه، روزهای آینده برای دشمنان ملت ایران به خصوص آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها سیاه‌تر، تلخ‌تر و سخت‌تر خواهد بود و آنان باید منتظر ضربات کوبنده‌تر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی با همه توان و ابزارها پشتیبان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و کنار آن‌ها آمادگی دفاع از میهن را دارد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون به‌صورت یکپارچه از مجاهدت‌ها و پیروزی‌های بزرگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر قدردانی کردند.

رضایی بیان کرد: همچنین کمیسیون از ملت شریف، بصیر و هوشیار ایران اسلامی قدردانی کرد که از ابتدای جنگ تاکنون با حضور در میادین، مساجد و نقاط مختلف شهرها، امنیت کشور را تامین کردند.

وی با تأکید بر لزوم تامین امنیت با کمک مردم، افرود: در این جلسه از تلاش‌های تأمین‌کنندگان امنیت در داخل کشور از جمله فراجا، بسیج، نیروهای مردمی و عموم ملت ایران تقدیر شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: طبق گزارش‌های ارائه شده بخش‌های مختلف دولت در حال انجام وظایف خود هستند تا کمبود یا اختلالی در زندگی مردم ایجاد نشود و نیازهای اساسی از جمله سوخت و سایر اقلام ضروری به‌صورت مطلوب تأمین شود.