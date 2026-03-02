در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد
روزهای سختتری در انتظار آمریکا و رژیم صهیونیستی است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، گفت: طبق گزارش ارائه شده، روزهای آینده برای دشمنان ملت ایران به خصوص آمریکاییها و صهیونیستها سیاهتر، تلختر و سختتر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی، در توضیح جلسه امروز (دوشنبه ۱۱ اسفند) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت کشور، تجاوز دشمن و همچنین پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.
وی افزود: در این نشست، گزارشی از ضربات نیروهای مسلح به پایگاهها، امکانات، تجهیزات و نفرات رژیم ایالات متحده آمریکا و همچنین سرزمینهای اشغالی ارائه شد؛ پیروزیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ۴۸ ساعت اخیر افتخارآمیز و شگفتانگیز بوده و روزبهروز قدرتمندانهتر وارد میشوند.
رضایی در ادامه گفت: طبق گزارش ارائه شده در این جلسه، روزهای آینده برای دشمنان ملت ایران به خصوص آمریکاییها و صهیونیستها سیاهتر، تلختر و سختتر خواهد بود و آنان باید منتظر ضربات کوبندهتر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی با همه توان و ابزارها پشتیبان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و کنار آنها آمادگی دفاع از میهن را دارد.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون بهصورت یکپارچه از مجاهدتها و پیروزیهای بزرگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر قدردانی کردند.
رضایی بیان کرد: همچنین کمیسیون از ملت شریف، بصیر و هوشیار ایران اسلامی قدردانی کرد که از ابتدای جنگ تاکنون با حضور در میادین، مساجد و نقاط مختلف شهرها، امنیت کشور را تامین کردند.
وی با تأکید بر لزوم تامین امنیت با کمک مردم، افرود: در این جلسه از تلاشهای تأمینکنندگان امنیت در داخل کشور از جمله فراجا، بسیج، نیروهای مردمی و عموم ملت ایران تقدیر شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: طبق گزارشهای ارائه شده بخشهای مختلف دولت در حال انجام وظایف خود هستند تا کمبود یا اختلالی در زندگی مردم ایجاد نشود و نیازهای اساسی از جمله سوخت و سایر اقلام ضروری بهصورت مطلوب تأمین شود.