لاریجانی:
ایران برای یک جنگ طولانی آماده است
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت که ایران برخلاف آمریکا برای یک جنگ طولانی آماده است.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پیامی در شبکه مجازی ایکس اظهار کرد: همانطور که در ۳۰۰ سال گذشته، ایران آغازگر جنگ نبوده و نیروهای مسلح شجاع ما جز برای دفاع، هیچ حملهای نکردهاند، ما بدون توجه به هزینهها، قاطعانه از خود و تمدن شش هزار سالهمان دفاع خواهیم کرد و دشمنان را از اشتباه محاسباتیشان پشیمان خواهیم کرد.
وی گفت: ایران برای یک جنگ طولانی مدت آماده است. برخلاف آمادگی امریکا.