ایران برای یک جنگ طولانی آماده است

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پیامی در شبکه مجازی ایکس اظهار کرد: همانطور که در ۳۰۰ سال گذشته، ایران آغازگر جنگ نبوده و نیروهای مسلح شجاع ما جز برای دفاع، هیچ حمله‌ای نکرده‌اند، ما بدون توجه به هزینه‌ها، قاطعانه از خود و تمدن شش هزار ساله‌مان دفاع خواهیم کرد و دشمنان را از اشتباه محاسباتی‌شان پشیمان خواهیم کرد.

وی گفت: ایران برای یک جنگ طولانی مدت آماده است. برخلاف آمادگی امریکا.

انتهای پیام/