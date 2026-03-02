in the description of American and Israeli crimes

نامه عراقچی به نهادهای بین‌المللی و وزرای خارجه کشورهای جهان

وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص جنایات ارتکابی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران به نهادهای بین‌المللی و وزرای خارجه کشورهای جهان نامه نوشت.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد  که رونوشت آن برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و وزرای خارجه کشورهای جهان ارسال شده، مواضع کشورمان در خصوص ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز نظامی به ایران را تبیین کرد.

 


متن نامه وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای آنتونیو گوترش
دبیر کل سازمان ملل متحد

بدین‌وسیله مایلم آخرین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکابی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه غیرنظامیان بی‌گناه در ایران که نقض آشکار اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نیز حقوق بشر است را به اطلاع شما برسانم.

از آغاز دور جدید تجاوز بی‌دلیل و غیرموجه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، حملات نظامی متعددی علیه اهداف غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، تجهیزات و کارکنان امدادی انجام شده که به شهادت ده‌ها غیرنظامی بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، و مجروح شدن شمار بیشتری انجامیده است. این اقدامات مصادیق روشن جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بوده و مستلزم اقدام فوری سازمان ملل متحد برای توقف این جنایات و محاکمه عاملان آن است.

در نخستین روز تجاوز، تخریب عامدانه و بی‌ملاحظه یک مدرسه ابتدایی در میناب، شهری کوچک در استان هرمزگان، در روشنای روز به شهادت ۱۶۵ دانش‌آموز دختر بی‌گناه انجامید که پیکرهای آنان پس از ساعت‌ها عملیات امداد و نجات از زیر آوار خارج شد. حملات مشابه در همان روز در شهرهای دیگری همچون شرق تهران و آبیک در استان قزوین نیز به شهادت چند دانش‌آموز دیگر منجر شد و این سلسله حملات گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی، این اقدامات را به‌طور کامل در چارچوب تعریف جنایت علیه بشریت قرار می‌دهد.

در اول مارس ۲۰۲۶، ساختمان‌های هلال‌احمر، بیمارستان‌های گاندی، مطهری و خاتم الانیاء در تهران، بیمارستان ابوذر در اهواز و سه پایگاه اورژانس در شهرهای سراب، چابهار و همدان، به همراه چندین ساختمان مسکونی در شمال تهران هدف حمله قرار گرفتند. صبح روز بعد، ۲ مارس ۲۰۲۶، موشک‌هایی به یک منطقه مسکونی پرجمعیت در سنندج، استان کردستان، در غرب ایران شلیک شد. آمار دقیق شهدا و مجروحان ناشی از این حملات در حال بررسی است.

افزون بر فهرست طولانی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ملت ایران، هدف قرار دادن عامدانه اماکن غیرنظامی، به‌ویژه مدارس، مراکز امدادرسانی و مناطق مسکونی، نقض فاحش اصول مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بی‌اعتنایی آشکار به ابتدایی‌ترین ملاحظات انسانی در خصوص حق حیات غیرنظامیان است.

با توجه به جنایات مستمر ارتکاب‌یافته در جریان این اقدام تجاوزکارانه و وحشیانه از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی می‌خواهد که اقدامات فوری، ملموس و مؤثری برای محکومیت این حملات شنیع، جلوگیری از تداوم جنایات و کمک به محاکمه عاملان آن اتخاذ کنند.

لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید تا این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر شود.»

