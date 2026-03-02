

متن نامه وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



جناب آقای آنتونیو گوترش

دبیر کل سازمان ملل متحد



بدین‌وسیله مایلم آخرین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکابی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه غیرنظامیان بی‌گناه در ایران که نقض آشکار اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نیز حقوق بشر است را به اطلاع شما برسانم.



از آغاز دور جدید تجاوز بی‌دلیل و غیرموجه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، حملات نظامی متعددی علیه اهداف غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، تجهیزات و کارکنان امدادی انجام شده که به شهادت ده‌ها غیرنظامی بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، و مجروح شدن شمار بیشتری انجامیده است. این اقدامات مصادیق روشن جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بوده و مستلزم اقدام فوری سازمان ملل متحد برای توقف این جنایات و محاکمه عاملان آن است.



در نخستین روز تجاوز، تخریب عامدانه و بی‌ملاحظه یک مدرسه ابتدایی در میناب، شهری کوچک در استان هرمزگان، در روشنای روز به شهادت ۱۶۵ دانش‌آموز دختر بی‌گناه انجامید که پیکرهای آنان پس از ساعت‌ها عملیات امداد و نجات از زیر آوار خارج شد. حملات مشابه در همان روز در شهرهای دیگری همچون شرق تهران و آبیک در استان قزوین نیز به شهادت چند دانش‌آموز دیگر منجر شد و این سلسله حملات گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی، این اقدامات را به‌طور کامل در چارچوب تعریف جنایت علیه بشریت قرار می‌دهد.



در اول مارس ۲۰۲۶، ساختمان‌های هلال‌احمر، بیمارستان‌های گاندی، مطهری و خاتم الانیاء در تهران، بیمارستان ابوذر در اهواز و سه پایگاه اورژانس در شهرهای سراب، چابهار و همدان، به همراه چندین ساختمان مسکونی در شمال تهران هدف حمله قرار گرفتند. صبح روز بعد، ۲ مارس ۲۰۲۶، موشک‌هایی به یک منطقه مسکونی پرجمعیت در سنندج، استان کردستان، در غرب ایران شلیک شد. آمار دقیق شهدا و مجروحان ناشی از این حملات در حال بررسی است.



افزون بر فهرست طولانی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ملت ایران، هدف قرار دادن عامدانه اماکن غیرنظامی، به‌ویژه مدارس، مراکز امدادرسانی و مناطق مسکونی، نقض فاحش اصول مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بی‌اعتنایی آشکار به ابتدایی‌ترین ملاحظات انسانی در خصوص حق حیات غیرنظامیان است.



با توجه به جنایات مستمر ارتکاب‌یافته در جریان این اقدام تجاوزکارانه و وحشیانه از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی می‌خواهد که اقدامات فوری، ملموس و مؤثری برای محکومیت این حملات شنیع، جلوگیری از تداوم جنایات و کمک به محاکمه عاملان آن اتخاذ کنند.



لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید تا این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر شود.»