به گزارش ایلنا، رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سخنانی در نشست ویژه شورای حکام این آژانس افزود: این ادعای دروغین منعکس کننده استفاده گسترده از فریب در سیاست خارجی آمریکا است و آنها در گذشته نیز از چنین نیرنگ‌هایی برای توجیه تجاوزات خود استفاده کرده‌اند.

نماینده دائم کشورمان اضافه کرد که آمریکا و رژیم اسرائیل، به بهانه جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران، رهبر معظم ما را که فتوای حرام بودن سلاح‌های کشتار جمعی شامل سلاح هسته‌ای را صادر کردند، در کنار صد‌ها کودک و شهروند دیگر به شهادت رساندند.

نجفی از آژانس خواست این تجاوزات را به طور قاطع به عنوان نقض اساسنامه خود و قطعنامه‌ها و تصمیمات کنفرانس عمومی و شورای حکام این نهاد محکوم کند؛ چون بر اساس آنها «هرگونه حمله مسلحانه و تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای که به اهداف صلح آمیز اختصاص دارد، نقض اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل و اساسنامه آژانس محسوب می‌شود.»

سفیر کشورمان با اشاره به اینکه درگیری فعلی نتیجه انفعال و عدم اقدام شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی در برابر تجاوزات آمریکا و اسراییل در جنگ ۱۲ روزه است، تصریح کرد: عدم پاسخ مؤثر در حال حاضر خطر جسورتر شدن متجاوزان را برای ارتکاب نقض‌های وحشیانه‌تر و با شدت بیشتر به همراه دارد.

وی افزود: شورای حکام مسئولیت دارد که به طور قاطع در اجرای مأموریت‌های قانونی خود عمل کند، چون انفعال اعتبار و اعتماد به این آژانس را بیش از پیش به خطر خواهد انداخت.

نجفی با اشاره به تجاوزات مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل در میانه مذاکرات، گفت: در نتیجه این تجاوزات ستون‌های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شدت تضعیف شده‌اند و شگفت آور اینکه این اقدامات توسط یکی از کشور‌های امین این پیمان به همراه رژیم دیگری که هم دارای سلاح هسته‌ای است و هم به هیچ یک از اسناد بین المللی ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی نیز نپیوسته، صورت گرفته است.

نماینده دایم کشورمان گفت اقدامات ایران در دفاع و حفاظت از قلمرو، حاکمیت، تمامیت، شهروندان و منافع خود نیز در استیفای حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل صورت گرفته و تا زمانی که تجاوزات به طور کامل و بدون قید و شرط متوقف شود، قویا و با صلابت ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد که تاریخ پرافتخار و ماندگار ایران گواه است که متجاوزان به این سرزمین همواره از کرده خود پشیمان شده‌اند.

وی در پایان گفت: امروز آخرین فرمان رهبر شهید ما مبنی بر مقاومت تا آخرین نفس، در سراسر کشور طنین انداز شده است و بر اساس آموزه‌های دینی ما، کرامت نه از طریق تسلیم، بلکه با پایداری و فداکاری استوار در برابر ظلم و بی عدالتی حفظ می‌شود.

نشست ویژه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به درخواست ایران و روسیه و با هدف بررسی تحولات مرتبط با تجاوز مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل به کشورمان تشکیل شده بود.