به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴ در پیامی ویدیویی درباره عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: موج دهم عملیات وعده صادق چهار با مانور موشک‌های خیبر در‌های عظیم آتش را به سرزمین‌های اشغالی باز کرد. حمله هدفمند به پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی در تل آویو، حمله به مراکز نظامی و امنیتی حیفا و حمله به قدس شرقی بخشی از اهداف موج دهم بود.

وی یادآور شد: پیش از این نسبت به توسعه برنامه حملات به پایگاه‌های زمین‌های اشغالی دشمنان متجاوز هشدار داده و اعلام کرده بودیم هرگز صدا‌های آژیر در اسراییل قطع نخواهد شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تاکید کرد: اکنون به ساکنان سرزمین‌های اشغالی توصیه می‌کنیم از اطراف پایگاه‌های نظامی، مراکز امنیتی و دولتی فاصله بگیرند و فورا سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند.

سرهنگ ذوالفقاری پیش از این درباره اهداف حمله موج هفتم و هشتم عملیات وعده صادق ۴ به سمت اهداف آمریکایی – صهیونی با شلیک‌های پی در پی موشک‌ها و پرتاب پردامنه پهپاد‌ها گفت: ناو هواپیمابر آبراهام لینکون ارتش آمریکا با ۴ فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار ماموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا عنوان کرد: پایگاه دریایی علی‌السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و سه سازه زیرساختی دریایی محمد الااحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند.

سرهنگ ذوالفقاری گفت: پایگاه دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین مورد اصابت ۴ فروند پهپاد قرار گرفته و خسارت شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است.

وی افزود: در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، سه نفتکش متخلف کشور‌های آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفته و در حال سوختن است.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا ادامه داد: محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین با دو موشک بالستیک و سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مورد حملات پی در پی قرار گرفتند که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن ۵۶۰ نظامی آمریکایی تا این لحظه شده است.

سرهنگ ذوالفقاری گفت: تیزپروازان سرافراز نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران نیز ساعاتی پیش پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و اقلیم کردستان عراق را طی چند مرحله عملیات با موفقیت بمباران کردند.