محکومیت جنایات جدید رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به لبنان
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حملات وحشیانه هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و ضاحبه جنوبی بیروت که منجر به شهادت بیش از ۳۰ نفر از جمله دو کودک و زخمی شدن ۱۴۹ نفر شهروند لبنانی شد را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» در یک موضعگیری رسانهای با اشاره به تشدید جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی و نقضهای فاحش و مکرر حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۴، سکوت مدعیان «حاکمیت قانون» و «حقوق بشر» در قبال فجیعترین جنایات و نقضهای فاحش حقوق انسان را شرمآور دانست و هشدار داد که ییتفاوتی تحمیل شده بر جهان در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، موجب جریشدن این رژیم در ادامه جنایات گردیده و صلح بینالملل را در معرض خطری بیسابقه قرار داده است.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تسلیت به خانوادههای شهدا و دولت و مردم لبنان، تاکید کرد: بیعملی سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در قبال جنایات و یاغیگری رژیم اشغالگر، موجب بیاعتباری غیر قابل جبران نظام ملل متحد و هنجارهای برآمده از آن خواهد شد.