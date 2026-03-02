محکومیت جنایات جدید رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به لبنان

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» در یک موضع‌گیری رسانه‌ای با اشاره به تشدید جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی و نقض‌های فاحش و مکرر حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴، سکوت مدعیان «حاکمیت قانون» و «حقوق بشر» در قبال فجیع‌ترین جنایات و نقض‌های فاحش حقوق انسان را شرم‌آور دانست و هشدار داد که یی‌تفاوتی تحمیل شده بر جهان در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، موجب جری‌شدن این رژیم در ادامه جنایات گردیده و صلح بین‌الملل را در معرض خطری بی‌سابقه قرار داده است.