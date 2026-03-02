خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت جنایات جدید رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به لبنان

کد خبر : 1757788
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حملات وحشیانه هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و ضاحبه جنوبی بیروت که منجر به شهادت بیش از ۳۰ نفر از جمله دو کودک و زخمی شدن ۱۴۹ نفر شهروند لبنانی شد را به شدت محکوم کرد.

 به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» در یک موضع‌گیری رسانه‌ای با اشاره به تشدید جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی و نقض‌های فاحش و مکرر حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴، سکوت مدعیان «حاکمیت قانون» و «حقوق بشر» در قبال فجیع‌ترین جنایات و نقض‌های فاحش حقوق انسان را شرم‌آور دانست و هشدار داد که یی‌تفاوتی تحمیل شده بر جهان در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، موجب جری‌شدن این رژیم در ادامه جنایات گردیده و صلح بین‌الملل را در معرض خطری بی‌سابقه قرار داده است. 

 این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تسلیت به خانواده‌های شهدا و دولت و مردم لبنان، تاکید کرد: بی‌عملی سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در قبال جنایات و یاغی‌گری رژیم اشغالگر، موجب بی‌اعتباری غیر قابل جبران نظام ملل متحد و هنجارهای برآمده از آن خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل