پیام ستاد کل نیرو‌های مسلح به مناسبت شهادت امیر سپهبد موسوی؛

در پیام ستاد کل نیرو‌های مسلح تاکید شده است: خون پاک زعیم شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره)، و نیز خون مطهر سپهبد شهید موسوی و دیگر شهدای تجاوز امریکایی ـ صهیونیستی، هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی به این شرح است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه و پرافتخار «امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی»، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، در پی تجاوز و حمله جنایتکارانه مشترک امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، بار دیگر چهره واقعی دشمنان استقلال و عزت ملت ایران را آشکار ساخت و با نشان دادن عمق کینه و دشمنی جبهه استکبار با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت سرافراز ایران، سند روشن دیگری بر مظلومیت و در عین حال اقتدار ایرانیان بر حافظه تاریخی این سرزمین افزود.

این فرمانده مجاهد و مخلص، عمر خویش را در راستای تحکیم هندسه امنیت ملی کشور و مسیر تقویت بازدارندگی، انسجام فرماندهی و ارتقای توان راهبردی نیرو‌های مسلح صرف نمود و در تمامی مسئولیت‌های خویش، در دوران دفاع مقدس و پس از آن، تجلی عقلانیت دفاعی، صلابت انقلابی و نگاه آینده‌نگر بود.

ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر حق مسلم جمهوری اسلامی ایران در دفاع مشروع و پیگیری حقوقی، سیاسی و راهبردی این جنایت در تمامی سطوح، اعلام می‌دارد که خون پاک زعیم شهید انقلاب و ایران عزیز و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره)، و نیز خون مطهر سپهبد شهید موسوی و دیگر شهدای تجاوز امریکایی ـ صهیونیستی، هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند و تحقق عدالت و خونخواهی شهیدان، مطالبه قطعی ملت ایران است که در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل و معادلات بازدارندگی، با قاطعیت دنبال خواهد شد.

بی‌تردید، این اقدام خصمانه نه موجب تزلزل، بلکه سبب تحکیم اراده ملی، انسجام راهبردی و ارتقای آمادگی‌های دفاعی کشور خواهد شد. فرهنگ ایثار و مقاومت که در مکتب انقلاب اسلامی نهادینه شده است، همچنان الهام‌بخش مسیر آینده خواهد بود و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی ملت شریف ایران، راه عزت، استقلال و صیانت از منافع ملی را با اقتدار ادامه خواهند داد.

ستاد کل نیرو‌های مسلح ضمن محکومیت قاطع این تجاوز وحشیانه، شهادت این فرمانده بزرگ و سایر شهدای والامقام را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه)، خانواده‌های معزز شهید، همرزمان ایشان و آحاد ملت شریف و تاریخ ساز ایران تبریک و تسلیت عرض نموده و بر استمرار راه آنان تا تحقق کامل اهداف و آرمان‌های بلند و تمدن ساز انقلاب اسلامی تأکید می‌نماید

ستاد کل نیرو‌های مسلح

۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴

 

 

 

 

