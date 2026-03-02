به گزارش ایلنا ، متن پیام تسلیت ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی به این شرح است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه و پرافتخار «امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی»، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، در پی تجاوز و حمله جنایتکارانه مشترک امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، بار دیگر چهره واقعی دشمنان استقلال و عزت ملت ایران را آشکار ساخت و با نشان دادن عمق کینه و دشمنی جبهه استکبار با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت سرافراز ایران، سند روشن دیگری بر مظلومیت و در عین حال اقتدار ایرانیان بر حافظه تاریخی این سرزمین افزود.

این فرمانده مجاهد و مخلص، عمر خویش را در راستای تحکیم هندسه امنیت ملی کشور و مسیر تقویت بازدارندگی، انسجام فرماندهی و ارتقای توان راهبردی نیرو‌های مسلح صرف نمود و در تمامی مسئولیت‌های خویش، در دوران دفاع مقدس و پس از آن، تجلی عقلانیت دفاعی، صلابت انقلابی و نگاه آینده‌نگر بود.

ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر حق مسلم جمهوری اسلامی ایران در دفاع مشروع و پیگیری حقوقی، سیاسی و راهبردی این جنایت در تمامی سطوح، اعلام می‌دارد که خون پاک زعیم شهید انقلاب و ایران عزیز و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره)، و نیز خون مطهر سپهبد شهید موسوی و دیگر شهدای تجاوز امریکایی ـ صهیونیستی، هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند و تحقق عدالت و خونخواهی شهیدان، مطالبه قطعی ملت ایران است که در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل و معادلات بازدارندگی، با قاطعیت دنبال خواهد شد.

بی‌تردید، این اقدام خصمانه نه موجب تزلزل، بلکه سبب تحکیم اراده ملی، انسجام راهبردی و ارتقای آمادگی‌های دفاعی کشور خواهد شد. فرهنگ ایثار و مقاومت که در مکتب انقلاب اسلامی نهادینه شده است، همچنان الهام‌بخش مسیر آینده خواهد بود و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی ملت شریف ایران، راه عزت، استقلال و صیانت از منافع ملی را با اقتدار ادامه خواهند داد.

ستاد کل نیرو‌های مسلح ضمن محکومیت قاطع این تجاوز وحشیانه، شهادت این فرمانده بزرگ و سایر شهدای والامقام را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه)، خانواده‌های معزز شهید، همرزمان ایشان و آحاد ملت شریف و تاریخ ساز ایران تبریک و تسلیت عرض نموده و بر استمرار راه آنان تا تحقق کامل اهداف و آرمان‌های بلند و تمدن ساز انقلاب اسلامی تأکید می‌نماید

ستاد کل نیرو‌های مسلح

۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴