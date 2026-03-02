گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ارمنستان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان طی تماس تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان طی تماس تلفنی گفتگو کردند.

وزیر خارجه ارمنستان از طرف دولت و ملت ارمنستان ضمن ابراز تسلیت به مناسبت شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از شهروندان ایرانی و کودکان و زنان با ملت و دولت ایران همدردی کرد.

میرزویان همچنین بر آمادگی کشورش برای هر نوع مساعدت انسانی لازم در این شرایط را تاکید نمود.

 وزیر خارجه کشورمان نیز  ضمن اشاره به تجاوز غیرقانونی و نامشروع امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در میانه مذاکرات، تصریح کرد ؛  جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این حملات وحشیانه تا هر زمان که لازم باشد آماده دفاع از خود خواهد بود.

