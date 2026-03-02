دستور عارف به استانداران برای تامین پایدار نیازهای مردم

معاون اول رئیس‌جمهوری در تماس با برخی استانداران دستورات لازم برای مدیریت میدانی و تأمین پایدار نیازهای مردم را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «معاون اول رئیس‌جمهور در تماس با برخی استانداران، با تأکید بر انسجام مدیریتی و تداوم خدمت‌رسانی، دستورات لازم برای مدیریت میدانی و تأمین پایدار نیازهای مردم را ابلاغ کرد.»

عارف در این تماس‌ها تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها پیش همه سناریوهای پیشِ‌رو را پیش‌بینی و برای یک رویارویی طولانی آماده‌سازی‌های لازم را انجام داده است و در تأمین مایحتاج اساسی مردم، هیچ خللی متصور نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: با جنایات رخ داده نظام تا تعیین تکلیف کامل پرونده تهدید نظامی و فشار تحریمی علیه ملت ایران، با صلابت و بدون عقب‌نشینی مسیر خود را ادامه خواهد داد.»

