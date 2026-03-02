هیچ کمبودی در زنجیره تولید، پخش و تامین سوخت نیست

به گزارش ایلنا، رمضانعلی سنگدوینی ضمن قرائت "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ" گفت: شهادت رهبر انقلاب را تبریک و تسلیت می گویم که هرچند که در بین ما نیستند ولی روحشان زنده است و در قلب های مردم ایران و مسلمانان جهان حضور دارد. همچنین شهادت فرماندهان کشورمان را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم ان شاء الله با ائمه و حضرت اباعبدالله الحسین محشور شوند.

وی با اشاره به تماس های تلفنی با «عظیمی‌فر» معاون وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز،بیان کرد: «عظیمی‌فر» یک مدیر باتجربه است و در این جنگ ۱۲ روزه ،علیرغم مصرف بالای سوخت در حمل و نقل عمومی و شخصی، موفقیت خوبی داشت و حمل و نقل کشور مختل نشد و در حال حاضر هم مطلع هستم که مشکل خاصی وجود ندارد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس با اشاره به تانکرهای سیار در مسیر شهروندان، تاکید کرد: به دلیل حملات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار که جنگ را آغاز کرده است مصرف سوخت بیشتر شده و بعضاً صف هایی وجود دارد،ولی کمبودی در زنجیره تولید،پخش و تامین سوخت نیست و بنزین به اندازه کافی در جایگاه ها وجود دارد حتی در جاهایی که احتمال اینکه صف طولانی باشد در مسیر تانکرهای سیاری را تعبیه کرده اند.

سنگدوینی افزود:علاوه بر تانکرهای سوخت سیار که به مردم خدمات می دهند،هیچ مشکلی هم دربحث بنزین،نفتِ گاز و همچنین گاز طبیعی نیست البته قطعا مانند همیشه ،مردم هم صبوری می‌کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم درخصوص پخش و تامین کالای اساسی هم خیالشان راحت باشد،خاطرنشان کرد:درباره کالاهای اساسی هم تا جایی که خبر داریم و گزارش‌هایی که از وزارتخانه های تامین کننده و متولی امور رسیده، تا شش ماه بازار کالاهای اساسی تامین شده و به مرور هم نسبت به تامین کالای اساسی اقدام خواهد شد؛همانطور که مسولین گمرک کشور اعلام کرده اند،ترخیص کالاهای اساسی در مدت زمان کوتاهی انجام می شود و مشکل خاصی برای مردم نیست.

به گزارش خانه ملت؛سنگدوینی در پایان تاکید کرد:مردم اعتماد و اطمینان داشته باشند که مجموعه سران نظام،دولت و رئیس جمهوری و وزرا و مسولینی که متولی تامین کالاهای اساسی مردم اند؛ مطمئناً نسبت به تامین آن اقدام کرده اند و در ادامه هم نمی گذارند برای مردم مشکلی ایجاد شود

