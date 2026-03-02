اطلاعیه روابط عمومی سپاه لرستان در مورد شهادت ۳ نفر از پاسداران استان

اطلاعیه روابط عمومی سپاه لرستان در مورد شهادت ۳ نفر از پاسداران استان
لرستان در پی حملات متجاوزانه آمریکایی صهیونی به خاک مقدس کشورمان در تاریخ نهم اسفندماه و مورد هدف قرار گرفتن یکی از رده‌های سپاه استان لرستان سه نفر از پاسداران دلاور انقلاب اسلامی با اسامی سید محمدصادق حیات الغیبی، سید عمار سجادی و سجاد منصوری، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط عمومی سپاه لرستان در این رابطه آمده است:

ضمن عرض تبریک و تسلیت به محضر خانواده محترم این شهیدان و همرزمان مجاهد و گرانقدر، به اطلاع مردم ولایت مدار و شهید پرور شهرستان خرم آباد می‌رساند مراسم تشییع و خاکسپاری شهیدان والامقام سید محمدصادق حیات الغیبی و سجاد منصوری روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه ساعت ۹ صبح از درب مسجد صاحب الزمان(عج) چهارراه فرهنگ تا درب ستاد سپاه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام تشییع و برای تدفین به بهشت رضای خرم آباد و رباط نمکی منتقل خواهند شد.

 

