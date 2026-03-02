جلیلی: پاسخ مردم باید در قالب حماسهای همتراز این مصیبت باشد
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: مردم ایران به وضوح نشان دادهاند که یکی از ویژگیهای آنها این است که از سوگ، حماسه میسازند.
به گزارش ایلنا، سعید جلیلی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به روحیه ویژه ملت ایران اظهار داشت: تاریخ معاصر ایران گواهی میدهد که مردم این سرزمین هنر تبدیل اندوه به حرکتی حماسی را به خوبی فرا گرفتهاند. این رویکرد به معنای تسلیم در برابر غم نیست، بلکه نشاندهنده ظرفیت بالای ملی برای تبدیل لحظات سخت به فرصتهای سازنده است.
وی افزود: این توانمندی ریشه در هدایتهای راهبردی بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب دارد؛ رهبرانی که با درک عمیق از شرایط، همواره توانستند فضای عزاداری را به موتور محرکهای برای پیشرفت و مقاومت تبدیل کنند.
جلیلی با اشاره به ایام سوگواری تأکید کرد: همانگونه که این مصیبت بزرگ است، پاسخ مردم نیز باید در قالب حماسهای همتراز با آن باشد.
وی شناخت دقیق از دشمن را از ضرورتهای این مسیر دانست و افزود: رهبر انقلاب تا واپسین لحظات عمر شریفشان، تحولات جهان غرب و بهویژه آمریکا را با دقت رصد میکردند و با تمایزگذاری هوشمندانه میان بازیگران عرصه بینالملل، همواره ابتکار عمل را در دست داشتند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد: همین نگاه تمدنی و درک عمیق از معادلات جهانی بود که موجب دستاوردهای چشمگیر در عرصههای گوناگون شد و مقام معظم رهبری را به نمادی ماندگار از مقاومت و هوشمندی در سطح منطقه و جهان تبدیل کرد.