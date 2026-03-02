وی افزود: این توانمندی ریشه در هدایت‌های راهبردی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب دارد؛ رهبرانی که با درک عمیق از شرایط، همواره توانستند فضای عزاداری را به موتور محرکه‌ای برای پیشرفت و مقاومت تبدیل کنند.

جلیلی با اشاره به ایام سوگواری تأکید کرد: همان‌گونه که این مصیبت بزرگ است، پاسخ مردم نیز باید در قالب حماسه‌ای هم‌تراز با آن باشد.

وی شناخت دقیق از دشمن را از ضرورت‌های این مسیر دانست و افزود: رهبر انقلاب تا واپسین لحظات عمر شریفشان، تحولات جهان غرب و به‌ویژه آمریکا را با دقت رصد می‌کردند و با تمایزگذاری هوشمندانه میان بازیگران عرصه بین‌الملل، همواره ابتکار عمل را در دست داشتند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد: همین نگاه تمدنی و درک عمیق از معادلات جهانی بود که موجب دستاوردهای چشمگیر در عرصه‌های گوناگون شد و مقام معظم رهبری را به نمادی ماندگار از مقاومت و هوشمندی در سطح منطقه و جهان تبدیل کرد.