اطلاعیه شماره ۴ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛
دعوت از ملت شریف و شهیدپرور ایران برای تجمع بزرگ در میادین اصلی شهرهای سراسر کشور و میدان انقلاب اسلامی تهران
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد ملت بزرگ ایران در روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه ساعت ۲۰ در میادین اصلی شهرهای سراسر کشور و مناطق تهران و با حضور هیاتهای مذهبی در میدان انقلاب اسلامی،تجمع بزرگ دیگری خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به شرح زیر است:
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا ۖ
امت حزبالله ایران! کاروان سرخ شهادت، میهمانی از سلاله زهرا(س) را در آغوش کشید. شهادت حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای(رضوان الله تعالی علیه)، فقیه مجاهد و مرجع ربانی، قلوب موحدان عالم را مجروح و دیدههای منتظران را گریان ساخت. آن قائد عظیمالشأن که عمری در مسیر اعتلای کلمه توحید و پایداری در برابر طاغوتهای زمان مجاهدت کرد، اینک با شهادتی مظلومانه، مُهر تأییدی بر تمامی آن سالها جهاد و ایستادگی نهاد.
چه میتوان گفت درباره کسی که شهادت را باور داشت و شیدای لقاء بود؟ آن پیر فرزانه در دوران دفاع مقدس، هنگامی که آتش دشمن بعثی سرزمینهای اسلامی را میسوخت، در میان بمبارانها از پناهگاه گریزان بود و میفرمود: «وقتی مردم در زیر بمباران هستند، چرا من و خانوادهام به پناهگاه برویم؟» این چنین بود که آخرین آموزههای ایثار را با خون خود رقم زد. سلام بر این ایثار نهاییات ای یادگار پیشوایان معصوم! ای جاودانه در قلوب پاک.
ملت فهیم و انقلابی ایران، اینک در مصیبت فقدان آن امام همام، تأسیکنان به نهجالبلاغه علوی و در پرتو کلام مولا امیرالمؤمنین(ع) به فرزند رشیدشان در واقعه جمل، بر عهد خود استوارتر میگردد: »تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ، عَضَّ عَلَى نَاجِذِکَ، أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَکَ، تِدْ فِی الْأَرْضِ قَدَمَکَ، ارْمِ بِبَصَرِکَ أَقْصَى الْقَوْمِ وَ غُضَّ بَصَرَکَ، وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ» )اگر کوهها از جای کنده شوند، تو استوار بمان، دندانها را بر هم بفشار و سر خود را به عاریت به خداوند بسپار. گامها را چونان میخ در زمین استوار ساز و تا دورترین مرزهای میدان نبرد را زیر نظر گیر و از هراسها چشم فروبند و آگاه باش که پیروزی، وعده قطعی خداوند سبحان است(
اینک چشمان تیزبین ملت ایران، به دوردستترین افقها دوخته شده است؛ به آزادی قدس شریف، به اضمحلال رژیم غاصب صهیونیستی، به ریشهکنی استکبار جهانی و به طلوع خورشید ولایت عظمی، حضرت بقیهالله الاعظم(عج). از وسوسههای شیطانی دشمنان چشم فروبستهایم و جز به قلل رفیع عزت و کرامت نمینگریم.
ملت بصیر ایران نیک میداند که دو حقیقت جاودانه است؛ ذات اقدس الهی و امام عصر(عج). پرچم این انقلاب به دست کسی سپرده خواهد شد که این راه نورانی را با صلابت ادامه دهد. شهادت این نفس زکیه، نه خاتمه راه، که سرآغاز فتحی دیگر است. دشمنان بدانند که خون پاک رهبر شهید ما، چونان خون مطهر سیدالشهدا(ع)، وحدتآفرین و بیدارساز است. هر قطره از این خون، راه را برای استقرار حکومت جهانی عدل مهدوی هموارتر میسازد و نویدبخش سپیدهای روشن برای همه مستضعفان عالم است.
شمیم دلانگیز ظهور، از پیکر مطهر این امام عزیز به مشام میرسد. ملت غیور ایران یکپارچه مصممتر از همیشه، در مسیر تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی گام برمیدارد و تا نابودی کامل استکبار و تشکیل حکومت صالحان، از پا نخواهد نشست.ملت بزرگ ایران تا هر زمان که لازم باشد تجمعات مردمی را ادامه خواهند داد و در روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه۱۴۰۴ ساعت ۲۰ در میادین اصلی شهرهای سراسر کشور و مناطق تهران و با حضور هیاتهای مذهبی در میدان انقلاب اسلامی،تجمع بزرگ دیگری خواهند داشت انشاءالله.
و ما النصر إلا من عند الله العزیز الحکیم
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی