فراکسیون اهل سنت:

از تمامیت ارضی کشورمان دفاع می‌کنیم

از تمامیت ارضی کشورمان دفاع می‌کنیم
نمایندگان عضو فراکسیون اهل سنت مجلس با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: اجازه نمی‌دهیم فرصت‌طلبان و خیانتکاران به خصوص آمریکا و اسرائیل گوشه چشمی به تمامیت ارضی ایران عزیزمان داشته و با حمایت از نیروهای جان برکف مسلح جمهوری اسلامی ایران از موطنمان حفظ و حراست می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، بیانیه فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی در پی شهادت رهبر انقلاب و تجاوز و جنایت آمریکا و اسرائیل در کشورمان به شرح زیر است:  

 

«بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

شهادت مظلومانه اسوه تقوی و صبر و مقاومت و پدر مردم ایران عزیز اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس السره الشریف) را بدست آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی بر امت داغدار ایران اسلامی و جهان اسلام تسلیت عرض می‌نمائیم.

آن مجاهد حکیم و فرزانه که همیشه دغدغه معیشت مردم  و وحدت امت اسلامی را داشت، همواره به بهانه نام‌گذاری سال جدید این دغدغه را به مسئولین کشوری تاکید می‌فرمود و مردم و مسئولین را در راستای حفظ وحدت، اقتصاد مقاومتی و پیشرفت در تمامی حوزه ها راهنمائی و هدایت می‌نمود تا ایران عزیزمان همیشه به قله‌های پیشرفت در تمامی زمینه‌ها نائل گردد.

جهان اسلام یگانه رهبر مدبری را از دست داد که پاکدستی، صلابت، شجاعت، مقاومت و ایثار من جمله صفات بارز اخلاقی ایشان بود و این صفات الهی چراغ راهی برای تمامی مستضعفان و آزادگان عالم شده است که هیچ وقت زیر بار زورگویی مستکبران عالم نرفته و با استکبار جهانی و صهیونیسم مبارزه نمایند.

اهل سنت عزیز همیشه در صحنه نیز همراه و همگام با پیروان ادیان الهی و اقوام پرافتخار عزیز ایران اسلامی با حفظ خشم مقدس خود در برابر جنایتکاران و حفظ اتحاد مقدس خود و ایجاد همبستگی بیش از پیش در داخل کشور بار دیگر با رهبر شهید عزیزالشانمان عهد می‌بندیم تا اجازه ندهیم فرصت‌طلبان و خیانتکاران علی‌الخصوص آمریکا و اسرائیل جنایتکار گوشه چشمی به تمامیت ارضی ایران عزیزمان داشته و با حمایت از نیروهای جان برکف مسلح جمهوری اسلامی ایران از موطنمان حفظ و حراست نمائیم.»

