حمله به ۳ بیمارستان در تهران و یک مرکز درمانی در اهواز/ ذخیره استراتژیک دارو در وضعیت مناسبی است؛ مردم نگران نباشند

محمدجمالیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها و مراکز دولتی گفت: آنچه در این دو روز جنگ شاهد بودیم این بود که متأسفانه برخلاف تمامی قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه و اخلاق‌مدارانه، مراکز درمانی ما هدف حمله وحشیانه دشمن قرار گرفت.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پایتخت، سه بیمارستان‌ها که حتی دو مورد از آن‌ها هم خصوصی بودند، آسیب دیدند که بلافاصله از بیماران آن‌ها، افرادی که وضعیت عمومی بهتری داشتند، خودشان محل را ترک کردند و تعدادی هم که در بخش‌های ویژه بستری بودند، شب گذشته با آمبولانس‌ها به سایر بیمارستان‌ها منتقل شدند و تقریباً بیمارستان‌ها تخلیه شدند.

وی ادامه داد: به‌جز تهران، در اهواز هم یکی از بیمارستان‌های ما متأسفانه مورد حمله قرار گرفت که در آن مرکز هم حدود ۲۳ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند و شب گذشته توسط آمبولانس‌ها به سایر بیمارستان‌ها منتقل شدند و سایر بیماران که در بخش‌های داخلی، جراحی و دیگر بخش‌ها حضور داشتند هم به دیگر مراکز درمانی انتقال یافتند.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس یادآور شد: علاوه بر مراکز درمانی، سه پایگاه اورژانس ما در چابهار، همدان و سراب هم متأسفانه مورد حمله قرار گرفتند. دو نفر از تکنسین‌های اورژانس مجروح شدند که هم‌اکنون در بیمارستان تحت درمان هستند.

جمالیان تاکید کرد: متأسفانه اینبار مشاهده می‌کنیم که هم مراکز اورژانس که مراکز خدماتی هستند و هم مراکز درمانی، چه دولتی و چه خصوصی، مورد حمله قرار گرفته‌اند که منجر به تخلیه شده است. امیدواریم سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شاهد این جنایات باشند؛ این موارد مستندسازی شده و قطعاً پیگیری خواهد شد.

وی درخصوص ذخایر دارو در کشور گفت: در مورد بحث دارو، خدا را شکر ذخیره استراتژیک دارو در وضعیت مناسبی قرار دارد و به هیچ‌وجه مردم نگرانی نداشته باشند. این تمهیدات از قبل پیش‌بینی شده است و از لحاظ تولید دارو در داخل کشور و همچنین داروهای وارداتی، به میزان کافی دارو در حال حاضر موجود است و هیچ‌گونه جای نگرانی وجود ندارد. کلیه داروخانه‌ها فعال هستند و شامل تعطیلی نشده‌اند و به مردم عزیز ارائه خدمت می‌کنند. هیچ‌گونه کمبود و نگرانی وجود ندارد.

جمالیان در خصوص نگرانی مردم از حمله به مراکز هسته‌ای و آلودگی‌های ناشی از آن بیان کرد: در خصوص حمله‌های هسته‌ای، اگر حمله‌ای رخ دهد، مطمئناً بسیار سریع اقدامات پیشگیرانه به‌سرعت انجام خواهد شد. به میزان کافی داروهایی که برای پیشگیری لازم است، در وزارت بهداشت موجود بوده و همه خریداری شده است.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد اتفاقی رخ دهد، این داروها به‌سرعت توسط مراکز جامع سلامت شهری در میان مردم توزیع خواهد شد. با توجه به عوارض این داروها و شرایط نگهداری آن‌ها، تصمیم‌گیری در این خصوص بر اساس شرایط خاص انجام می‌شود. تا این لحظه تهدیدی ایجاد نشده و مردم به هیچ‌وجه نگران نباشند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تیم مدیریت بحران وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور فعال هستند و بر اساس گزارش‌های موجود، همه کارکنان، رؤسای دانشگاه‌ها و معاونان درمان به‌صورت شبانه‌روزی شرایط را رصد می‌کنند. خدا را شکر تاکنون هیچ وضعیت بحرانی در مراکز درمانی ایجاد نشده است. علیرغم حملاتی که در ۴۸ ساعت گذشته به بخش‌های درمانی صورت گرفت، وضعیت قابل کنترل و مدیریت است و تا این لحظه جای نگرانی وجود ندارد.

جمالیان در پاسخ به این‌که رژیم صهیونیستی در جریان حمله به بیمارستان‌های غزه و لبنان بارها یک ادعای بی‌اساس را مطرح می‌کرد که مسئولان در زیر زمین آن حضور داشتند اما در مورد ایران برای حمله به بیمارستان توجیهی ندارند، گفت: الان نگاه کنید بیمارستان‌هایی که در تهران مورد اصابت و حمله قرار گرفتند، خصوصی بودند. معمولاً در مراکز خصوصی چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و اساساً احتمال چنین موضوعی وجود ندارد. حتی اگر چنین احتمالی هم مطرح باشد، طبق قوانین بین‌المللی اجازه داده نمی‌شود که مراکز درمانی مورد حمله قرار گیرند.

وی تاکید کرد: آنچه دیشب مشاهده شد این بود که بیماران، علیرغم مشکلات جسمی که منجر به بستری آن‌ها شده بود، با مشاهده این اقدامات وحشیانه دشمن، خود محل را ترک کردند و آن دسته که شرایط جسمی اجازه نمی‌داد، با آمبولانس به سایر مراکز منتقل شدند. این اقدامات به هیچ‌وجه نه از نظر قوانین بین‌المللی مجاز است و نه از نظر اخلاقی قابل قبول است. متأسفانه در این ۴۸ ساعت شاهد این وقایع ناگوار بودیم و امیدواریم مجامع بین‌المللی به وظیفه خود عمل کرده، این اقدامات را محکوم و با آن برخورد کنند؛ زیرا واقعاً دور از اخلاق است.

