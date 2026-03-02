تمهیدات لازم درخصوص درمان مجروحان اندیشیده شده است/ بخش درمان تا الان به خوبی از پس وظایفش برآمده

احمد آریایی‌نژاد عضو کمیسیون بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وقوع جنگ گفت: جنگ حقیقتی تلخ است اما برای ما چاره‌ای نبود و ما در حال دفاع هستیم.

وی ادامه داد: اگر آمادگی برای دفاع نداشته باشیم، دشمنی که اهریمن صفت و شیطان و مستکبر است قطعاً جز به نابودی ایران اسلامی و محور مقاومت راضی نخواهد بود.

این عضو کمیسیون بهداشت درباره آخرین وضعیت مجروحان حملات اخیر گفت: در بحث مجروحان تمهیدات اندیشیده شده بخش درمان تا الان الحمدالله به خوبی از پس وظایف‌شان برآمدند و مشکلی در حال حاضر وجود ندارد.

وی یادآور شد: کمیسیون بهداشت هم نظارت دارد که ان‌شاالله با انسجام و وحدت و همدلی و انجام به موقع وظایف، این مرحله حساس و خطیر را هم با موفقیت و پیروزی پشت سر بگذاریم.

آریایی‌نژاد درباره وضعیت دارو در کشور گفت: در حال حاضر وضعیت دارویی کشور خوب و مناسب است.

