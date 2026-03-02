به گزارش ایلنا، بیانیه خانه احزاب در محکومیت ترور ناجوانمردانه رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

در پیوند شنیع، هماهنگ و همکاری خبیث ترین سازمان‌ها، عناصر پلید و فاسد جهان یعنی موساد، سیا، ترامپ و نتانیاهو مردی از تبار راست قامتان جهان به شهادت رسید. امام خامنه ای(ره) در طول عمر پربرکت خود همواره در راستای رسالت اسلامی و انسانی خویش و اعتلای ایران عزیز حتی لحظه ای از تلاش باز نماندند.

ایشان تا آخرین لحظه در سنگر مسئولیت ایستاد؛ ایستاده در برابر فتنه‌ها، ایستاده در برابر زورگویی‌ها و در نهایت، ایستاده در برابر حمله‌ای که هدفش نه تنها جان ایشان، بلکه نابودی ریشه های اعتقادی این نهضت و ملت بود.

امروز، وظیفه ماست تا از بنیان مرصوصی که برای آزادگی ملت و دور ماندن میهنمان از گزند تجزیه و آسیب بنا نهاده شده، پاسداری کنیم. نظام جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی و تدابیر رهبر فقید و عزیزمان، دارای سازکارهای تضمین‌شده‌ای برای تداوم حیات و کارکردهای اصلی و بنیادین خود است.

تاریخ انقلاب شکوهمند ما نشان داده، هرگونه تلاش دشمن برای واردکردن خدشه به این شجره طیبه، محکوم به شکست است. خانه احزاب ایران ضمن محکومیت شدید این عمل ددمنشانه در کنار مردم شریف ایران حمایت خود را از نیروهای مسلح و دولت جمهوری اسلامی اعلام داشته و تا آخرین قطره خون در مقابل دشمنان این ملت و تمامیت ارضی ایران ایستادگی خواهد کرد.

خانه احزاب ایران

انتهای پیام/