ضربات سخت نیروهای مسلح ایران به دشمن آمریکایی - صهیونی از آسمان و دریا

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، موج هفتم و هشتم عملیات وعده صادق ۴ پیش ازظهر امروز به سمت اهداف آمریکایی ـ صهیونی با شلیک‌های پی در پی موشک‌ها و پرتاب پردامنه پهپادها صورت گرفت.

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با چهار فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله، این ناو آمریکا از محل استقرار ماموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد.

پایگاه دریایی علی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر، کاملاً از رده فعالیت خارج و ۳ سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند.

پایگاه دریایی آمریکا در میناء (بندر) سلمان بحرین مورد اصابت ۴ فروند پهپاد قرار گرفته و خسارت شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است.

در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، ۳ نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفت و در حال سوختن است.

محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین با ۲ موشک بالستیک و سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مورد حملات پی در پی قرار گرفتند که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن ۵۶۰ نظامی آمریکایی تا این لحظه شده است.

تیزپروازان سرافزار نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در ساعاتی پیش پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و اقلیم کردستان عراق را طی چند مرحله عملیات با موفقیت بمباران کردند.