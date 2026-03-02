نامه عراقچی به سازمان ملل و شورای امنیت درپی شهادت رهبر انقلاب
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت در پی به شهادت رساندن مقام معظم رهبری، آیتالله العظمی سید علی خامنهای اعلام کرد: ایران خواستار اقدام موثر جهت تضمین پاسخگویی کامل ایالات متحده و رژیم اسرائیل نسبت به اقدام تروریستی فجیع در به شهادت رساندن مقام معظم رهبری است.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در این نامه بهطور رسمی و قاطع از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست که به مسئولیتهای محوله وفق منشور در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی عمل کرده و تدابیر فوری، مشخص و مؤثر را جهت تضمین پاسخگویی کامل ایالات متحده و رژیم اسرائیل نسبت به اقدام تروریستی فجیع در به شهادت رساندن رهبری ایران اتخاذ کند.
متن این نامه به شرح زیر است: بدینوسیله مراتب توجه فوری جنابعالی را به آخرین اقدام هولناک و جنایتکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ملت بزرگ ایران جلب مینمایم. عدم واکنش قاطع به چنین رفتاری نهتنها مرتکبان آن را جسورتر خواهدساخت، بلکه برای دهههای آینده خسارتی ماندگار و جبرانناپذیر بر بنیانهای نظم حقوقی بینالمللی واردخواهد آورد.
در جریان سلسلهای جدید از اقدامات تجاوزکارانه، از پیش تحریک نشده و فاقد هرگونه توجیه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و رژیم اسرائیل بهطور عامدانه عالیترین مقام رسمی یک دولت عضو مستقل سازمان ملل متحد یعنی رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران آیتالله سید علی خامنهای را درتاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ هدف قرار دادند. این اقدام تروریستی بزدلانه که در نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشورملل متحد صورت پذیرفت، تعرض مستقیم علیه بنیادیترین اصول حقوق بینالملل از جمله ممنوعیت توسل به زور، اصل تساوی حاکمیتی دولتها، تعرضناپذیری و مصونیت رؤسای کشورها محسوب میشود. چنین اقدامی موجب ایجاد رویهای خطرناک و بیسابقه میشود که هنجارهای اساسی حاکمیت دولتها و رفتار متمدنانه میان ملتها راهدف قرار میدهد. رؤسای کشورها تجلی حاکمیت ملتهای خود بوده و وفق حقوق بینالملل، تعرضناپذیر، محترم و مصون هستند؛ اصلی که برای انجام مستقلانه وظایف رسمیشان ضرورت دارد.
بنابراین، هدف قرار دادن عامدانه عالیترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، نقض فاحش و بیسابقه بنیادینترین هنجارهای حاکم بر روابط میان دولتها محسوب میگردد. چنین رفتاری صرفاً نقض اصول مستقرحقوق بینالملل نیست؛ بلکه بهگونهای بیپروا، باعث وقوع مشکلات پیشبینینشده خطرناکی خواهد شد و شالوده تساوی حاکمیتی دولتها و ثبات نظام بینالمللی را تضعیف میکند.
علاوه بر این، آیتالله سید علی خامنهای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، نهتنها عالیترین مقام رسمی کشور بلکه شخصیتی دینی و مورد احترام برای دهها میلیون مسلمان در منطقه و سراسر جهان هستند. چنین حملهای پیامدهایی عمیق و گسترده در پی دارد که مسئولیت کامل آن منحصراً بر عهده مرتکبان است.
این امر به هیچوجه نافی حق ذاتی و مسلم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی ومردم خود در انطباق کامل با ماده ۵۱ منشور ملل متحد نخواهد بود.
اقدام مزبور در بیاعتنایی آشکار به اصول الزامآور حقوق بینالملل و حقوق بینالملل عرفی از جمله اصول مندرج در کنوانسیون ۱۹۷۳ راجع به جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، ارتکاب یافته است. این اقدام، مسئولیت بینالمللی دولتهای متخلف ذیربط را محقق میسازد و همچنین مسئولیت کیفری فردی رئیسجمهور آمریکا، بهاصطلاح نخستوزیر رژیم اسرائیل و کلیه اشخاصی را که در طراحی، صدور دستور، تجویز، ارتکاب یا به هر نحو دیگر معاونت و مساعدت در این اقدام مجرمانه دخیل بودهاند در پی دارد.
مراتب فوق نافی تعقیب و پاسخگویی بابت جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز که بهطور مستمر ازسوی عوامل آمریکا و رژیم اسرائیل ارتکاب مییابد، نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق و در شرایطی که متأسفانه عادیسازی نقضهای فاحش حقوق بینالملل یکپارچگی نظام بینالمللی را تهدید میکند، جمهوری اسلامی ایران بهطور رسمی و قاطع از دبیرکل سازمان ملل متحد وشورای امنیت میخواهد که به مسئولیتهای محوله وفق منشور در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی عمل کرده وتدابیر فوری، مشخص و مؤثر را جهت تضمین پاسخگویی کامل ایالات متحده و رژیم اسرائیل نسبت به اقدام تروریستی فجیع مزبور اتخاذ نمایند.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.