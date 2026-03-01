خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سنتکام:

۸ نظامی آمریکا در عملیات ایران کشته و زخمی شدند

کد خبر : 1757558
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتگام) در بیانیه‌ای تأیید کرد که سه نظامی آمریکایی در عملیات ایران کشته و پنج نفر دیگر «به‌شدت زخمی» شده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «چند نفر دیگر نیز دچار جراحات سطحی ناشی از ترکش و ضربه مغزی شده‌اند و در حال بازگشت به خدمت هستند. عملیات‌های اصلی رزمی ادامه دارد و تلاش‌های ما برای پاسخ‌گویی همچنان در جریان است».

سنتکام همچنین اعلام کرد: «با توجه به سیال بودن وضعیت، و به احترام خانواده‌ها، از ارائه اطلاعات بیشتر، از جمله هویت نیروهای جان‌باخته، تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی به نزدیک‌ترین بستگان خودداری خواهیم کرد».

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل