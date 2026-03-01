۸ نظامی آمریکا در عملیات ایران کشته و زخمی شدند

به گزارش ایلنا، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتگام) در بیانیه‌ای تأیید کرد که سه نظامی آمریکایی در عملیات ایران کشته و پنج نفر دیگر «به‌شدت زخمی» شده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «چند نفر دیگر نیز دچار جراحات سطحی ناشی از ترکش و ضربه مغزی شده‌اند و در حال بازگشت به خدمت هستند. عملیات‌های اصلی رزمی ادامه دارد و تلاش‌های ما برای پاسخ‌گویی همچنان در جریان است».

سنتکام همچنین اعلام کرد: «با توجه به سیال بودن وضعیت، و به احترام خانواده‌ها، از ارائه اطلاعات بیشتر، از جمله هویت نیروهای جان‌باخته، تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی به نزدیک‌ترین بستگان خودداری خواهیم کرد».

