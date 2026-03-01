نمایندگی ایران در سازمان ملل:
رویای آمریکا برای بلعیدن ایران هرگز محقق نخواهد شد
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد: رویای آمریکا برای بلعیدن جمهوری اسلامی ایران و وادار کردن آن به تسلیم، هرگز محقق نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، شامگاه یکشنبه در حساب کاربری ایکس نوشت: «رویای دولت متخاصم ایالات متحده برای بلعیدن جمهوری اسلامی ایران و وادار کردن آن به تسلیم، هرگز محقق نخواهد شد.»
نمایندگی ایران در سازمان ملل افزود: «این جنگ، پیش از آنکه مسابقهای بر سر تجهیزات نظامی و فناوریهای پیشرفته باشد، نبرد ارادههاست و در این نبرد، ایران پیروز خواهد شد.»