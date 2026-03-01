ویدیوی منتسب به انتقال زندانیان به پایگاه بسیج جعلی است

به گزارش ایلنا، در ساعات اخیر، ویدیویی از سوی تلویزیون فارسی‌زبان اسرائیل و برخی رسانه‌های معاند منتشر شده که در آن ادعا می‌شود گروهی از زندانیان به یک پایگاه بسیج منتقل می‌شوند.

همان بررسی ابتدایی نشان می‌دهد این ویدیو به‌صورت ناشیانه و با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی تولید شده و کاملاً جعلی است.

گفتنی است همزمان با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، بازو‌های رسانه‌ای دشمن با انتشار اخبار کذب و تولید محتوای جعلی، در چارچوب عملیات روانی تلاش دارند افکار عمومی را از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی منحرف کنند.