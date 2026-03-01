ویدیوی منتسب به انتقال زندانیان به پایگاه بسیج جعلی است
ویدیویی که در آن ادعا میشود گروهی از زندانیان به یک پایگاه بسیج منتقل میشوند، جعلی است.
به گزارش ایلنا، در ساعات اخیر، ویدیویی از سوی تلویزیون فارسیزبان اسرائیل و برخی رسانههای معاند منتشر شده که در آن ادعا میشود گروهی از زندانیان به یک پایگاه بسیج منتقل میشوند.
همان بررسی ابتدایی نشان میدهد این ویدیو بهصورت ناشیانه و با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی تولید شده و کاملاً جعلی است.
گفتنی است همزمان با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، بازوهای رسانهای دشمن با انتشار اخبار کذب و تولید محتوای جعلی، در چارچوب عملیات روانی تلاش دارند افکار عمومی را از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی منحرف کنند.