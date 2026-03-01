خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویدیوی منتسب به انتقال زندانیان به پایگاه بسیج جعلی است

کد خبر : 1757533
لینک کوتاه کپی شد.

ویدیویی که در آن ادعا می‌شود گروهی از زندانیان به یک پایگاه بسیج منتقل می‌شوند، جعلی است.

به گزارش ایلنا، در ساعات اخیر، ویدیویی از سوی تلویزیون فارسی‌زبان اسرائیل و برخی رسانه‌های معاند منتشر شده که در آن ادعا می‌شود گروهی از زندانیان به یک پایگاه بسیج منتقل می‌شوند.

همان بررسی ابتدایی نشان می‌دهد این ویدیو به‌صورت ناشیانه و با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی تولید شده و کاملاً جعلی است.

گفتنی است همزمان با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، بازو‌های رسانه‌ای دشمن با انتشار اخبار کذب و تولید محتوای جعلی، در چارچوب عملیات روانی تلاش دارند افکار عمومی را از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی منحرف کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل