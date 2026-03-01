عراقچی:
، توافق در ژنو دسترس ما بود/کسانی که مخالف صلح هستند، آن را تخریب کردند
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با ای بی سی نیوز گفت و گو کرد.
مجری: رئیسجمهور ترامپ شب گذشته هشداری صادر کرد و به ایرانیها هشدار داد که تلافی نکنند. او گفت: «بهتر است چنین کاری نکنند؛ اگر انجام دهند، ما آنها را با نیرویی هدف قرار خواهیم داد که هرگز پیش از این دیده نشده است.» پاسخ شما چیست؟
عراقچی: من چنین حقی را برای هیچ رهبر کشوری قائل نیستم که چنین سخنی بگوید. ما در حال دفاع از خود هستیم و کاملاً حق داریم، یک حق مشروع کامل داریم که از خود دفاع کنیم. آنچه ایالات متحده انجام میدهد، یک اقدام تجاوزکارانه است. آنچه ما انجام میدهیم، دفاع از خود است. تفاوت بسیار بزرگی میان این دو وجود دارد.
بنابراین باید به رئیسجمهور ایالات متحده گفته شود: حمله نکنید، علیه کشور دیگری اقدام تجاوزکارانه انجام ندهید. اما هیچکس نمیتواند به ما بگوید که شما حق دفاع از خود ندارید. ما از خود دفاع میکنیم، به هر قیمتی که باشد. برای دفاع از مردممان و حفاظت از آنها، هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستیم.
فقط نگاه کنید، دیروز آنها به یک مدرسه حمله کردند. تاکنون ۱۴۸ دانشآموز دختر کشته شدهاند. این یک کشتار بزرگ است. این یک جنایت جنگی است
مجری: آیا همچنان امکان دستیابی به یک توافق مذاکرهشده با ایالات متحده وجود دارد؟
عراقچی: ما در ۱۲ ماه گذشته دو بار با ایالات متحده مذاکره کردیم و در هر دو مورد، آنها در میانه مذاکرات به ما حمله کردند.
این موضوع به تجربهای بسیار تلخ برای ما تبدیل شده است. در ژوئن گذشته، در حال مذاکره بودیم؛ پنج دور مذاکره انجام داده بودیم و حتی دور ششم را برای ۱۵ ژوئن تعیین کرده بودیم که اسرائیل به ما حمله کرد و سپس آمریکا نیز به این حمله پیوست. و این بار، ما سه دور مذاکره داشتیم.
پنجشنبه گذشته، گفتوگوهای بسیار خوبی در ژنو داشتیم. هر دو هیأت ایرانی و آمریکایی پس از هفت ساعت مذاکره از نتیجه راضی بودند. حتی میتوانم وارد جزئیات شوم که بر سر چه چیزهایی به توافق رسیده بودیم و چگونه توافق در دسترس ما قرار داشت.
وقتی مذاکرات به پایان رسید، وزیر امور خارجه عمان که میانجی بیطرف میان ما بود، در پیام خود اعلام کرد که این بار پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. ما توانستیم درباره برخی اختلافات به درک خوبی برسیم و برخی دیگر از اختلافات به نشست بعدی موکول شد.
تصمیم گرفتیم به وین برویم و تیمهای فنی خود را روز دوشنبه یعنی فردا به وین و به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعزام کنیم تا با کمک این نهاد، راهحلهای فنی برای مشکلات سیاسی پیدا کنیم. هر دو هیأت معتقد بودند که این امر امکانپذیر است.
بنابراین، توافق در دسترس ما بود و ما ژنو را با رضایت ترک کردیم، با این درک که در دیدار بعدی میتوانیم به توافق برسیم.
اما بسیار تأسفبار بود که کسانی که مخالف صلح، مخالف دیپلماسی و مخالف مذاکره هستند، وقتی دیدند روند دیپلماسی بهخوبی پیش میرود، تصمیم گرفتند آن را تخریب کنند. آنها فضاسازی رسانهای علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردند، برخلاف خواست ما، اتهامات فراوانی علیه ما مطرح کردند، اطلاعات نادرست و گمراهکننده تولید کردند و در نهایت به آنچه میخواستند، رسیدند.
مجری:ما همین حالا گزارش دادهایم که ۴۰ فرمانده ارشد در دقایق اولیه حمله کشته شدهاند.این حمله چه میزان به زیرساختهای نظامی شما آسیب زده است؟
عراقچی: ما تعدادی از فرماندهان خود را از دست دادهایم، این یک واقعیت است و اسامی آنها قبلاً اعلام شده است. اما واقعیت دیگر این است که هیچ تغییری در توانمندی نظامی ما ایجاد نشده است. این دقیقاً همان اتفاقی است که دفعه قبل رخ داد.
به یاد دارید در ژوئن، وقتی اسرائیل به ما حمله کرد، برخی از فرماندهان ارشد ما در آغاز حملات کشته شدند، اما خیلی سریع جایگزین شدند و در کمتر از ۱۲ ساعت توانستیم واکنش متقابل آغاز کنیم. این بار حتی سریعتر بود؛ در کمتر از دو ساعت شروع به تلافی با حمله به اهداف اسرائیلی و پایگاههای آمریکایی در منطقه کردیم و این روند را ادامه دادهایم.
بنابراین، نیروهای نظامی ما سر جای خود هستند. آنها به اندازه کافی قادر به دفاع از کشورمان هستند. حتی بیش از پیش، آنها آمادهتر و توانمندتر از جنگ قبلی، قبل از جنگ ۱۲ روزه، هستند. از نظر کیفیت و کمیت، در موقعیت بهتری قرار دارند و فکر میکنم تا کنون دیدهاید چگونه عمل کردهاند.
پس از این روند، یک شورای گذار شامل رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یک فقیه از شورای نگهبان تشکیل میشود. این سه نفر در حال حاضر مسئول تصمیمگیری هستند و در واقع ترتیب برگزاری انتخابات رهبر جدید توسط مجلس خبرگان را تنظیم خواهند کرد و اعضای خبرگان خود توسط مردم، هر چهار سال یک بار، انتخاب میشوند.