رادار «تاد» شبکه پدافند ضدموشکی رژیم صیهونیستی در «الرویس امارات» به طور کامل منهدم شد
رادار «تاد» شبکه پدافند ضدموشکی رژیم صیهونیستی در «الرویس امارات» با اصابت موشک نقطه زن هوافضای سپاه پاسداران، مورد انهدام کامل قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه از جزئیات موج های اخیر عملیات وعده صادق ۴ خبر داد:

- رادار «تاد» شبکه پدافند ضدموشکی رژیم صیهونیستی در «الرویس امارات» با اصابت موشک نقطه زن هوافضای سپاه پاسداران، مورد انهدام کامل قرار گرفت.

- کشتی پشتیبان سوخت رسان ناو گروه امریکا در عمق ۷۰۰ کیلومتری ساحل چابهار مورد اثابت سامانه های پهپادی و موشکی  قرار گرفت و غیرعملیاتی  و از چرخه عملیاتی خارج شد.

- سامانه پیشرفته موشکی ضد شناوری سپاه پاسداران همچنان در تعقیب ناوگان دریایی آمریکا در منطقه است.

