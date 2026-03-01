فعالیت شورای دفاع کشور ادامه دارد

متن بیانیه نماینده مقام معظم رهبری در شورای دفاع به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

راه و آرمان های امام خامنه ایِ محبوبِ دل‌ها، با شهادت شجاعانه ایشان تثبیت و ماندگار شد. سیدالشهدای انقلاب اسلامی امام خامنه ای عزیز همچون امام خمینی کبیر محصول برجسته ی شجره طیبه ی ولایت بود و این هر دو آنچنان خلوص و صیقل یافته بودند که چونان ماه بازتاب نور خورشید وجود مبارک امام عصر عج باشند.

آن شجره طیبه و این خورشید پابرجاست و خاموش کردن آن رویای ابلهان است که « یُرِیدُونَ لِیُطفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفوَٰاهم وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَو کَرِهَ ٱلکَٰفِرُونَ». این پشتوانه دلهای داغ دار و پاره پاره‌ی ما را اطمینان می بخشد که بر راه پر فروغ انقلاب اسلامی بیش از گذشته پافشاری کنیم که «ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ»

ملت قدرشناس ایران در تاریخ خود می نگارد که به غیر از همه خصوصیات برجسته این رهبر شهید، او به تعبیت از امام خود، در برابر تجاوزات مکرر دشمن سر خم نکرد، کشور و ملت را تنها نگذاشت و برای حفظ استقلال دفاع از کشور در برابر دشمن تا شهادت ایستاد.

ملت عزیز ایران مطمئن باشند که ضایعه اسفناک شهادت بخشی از فرماندهان و اعضای شورای دفاع در جلسه فرعی دبیرخانه آن شورا نیز لطمه‌ای‌ به مسئولیت‌های آن شورا وارد نمی‌کند. زیرا تمامی پیش‌بینی ها و تصمیمات لازم برای شرایط حاضر از قبل اتخاذ گردیده و سلسه‌مراتب تا پائین‌ترین سطوح توجیه شده‌اند و آماده ادامه نبرد با دشمن تا شکست کامل وی هستند.

دریادار پاسدار علی اکبر احمدیان

نماینده مقام معظم رهبری در شورای دفاع