پیام تسلیت خانواده شهید امیرعبداللهیان در پی شهادت رهبر انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم

امام عزیز و کبیر امت اسلامی، نایب بر حق امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و فرمانده مقتدر و بی بدیل ایران اسلامی پس از عمری مجاهدت به آرزوی دیرینه‌شان رسیدند.

زندگی پر برکت این مجاهد نستوه سراسر مبارزه با یزیدیان زمانه بود و حیات طیبه‌شان مصداق بارز عاش سعیدا و مات شهیدا.

بدون شک همان طور که از امام خامنه‌ای عزیزمان آموخته‌ایم؛ با توکل به خداوند و با اقتدار تمام بدون لحظه‌ای ترس در مقابل دشمن خواهیم ایستاد

باور داریم که امام خامنه‌ای عزیز از نوادر دوران بودند که اندیشه‌شان فراتر از این عصر و زمان بود.

یزیدیان زمانه با عبور وحشیانه از خط قرمز ملت ایران، جنایتی را رقم زدند که شکستن گردن متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی و نابودی رژیم کودک کش اشغالگر قدس حداقل مجازات این جنایت است.

ما نیز به تاسی از شهید امیرعبداللهیان که جان خود را در راه اسلام، ایران و انقلاب تقدیم کرد اعلام می‌کنیم که تا آخرین قطره خونمان با افتخار در راه انقلاب اسلامی ایران و امام خامنه ای عزیزمان خواهیم ماند.

راه امام عزیزمان ادامه دارد ...

فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون و العاقبه للمتقین

خانواده شهید امیرعبداللهیان