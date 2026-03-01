خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت خانواده شهید امیرعبداللهیان در پی شهادت رهبر انقلاب
کد خبر : 1757522
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، پیام تسلیت خانواده شهید امیرعبداللهیان به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امام عزیز و کبیر امت اسلامی، نایب بر حق امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و فرمانده مقتدر و بی بدیل ایران اسلامی پس از عمری مجاهدت به آرزوی دیرینه‌شان رسیدند.

زندگی پر برکت این مجاهد نستوه سراسر مبارزه با یزیدیان زمانه بود و حیات طیبه‌شان مصداق بارز عاش سعیدا و مات شهیدا.

بدون شک همان طور که از امام خامنه‌ای عزیزمان آموخته‌ایم؛ با توکل به خداوند و با اقتدار تمام بدون لحظه‌ای ترس در مقابل دشمن خواهیم ایستاد

باور داریم که امام خامنه‌ای عزیز از نوادر دوران بودند که اندیشه‌شان فراتر از این عصر و زمان بود.

یزیدیان زمانه با عبور وحشیانه از خط قرمز ملت ایران، جنایتی را رقم زدند که شکستن گردن متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی و نابودی رژیم کودک کش اشغالگر قدس حداقل مجازات این جنایت است.

ما نیز به تاسی از شهید امیرعبداللهیان که جان خود را در راه اسلام، ایران و انقلاب تقدیم کرد اعلام می‌کنیم که تا آخرین قطره خونمان با افتخار در راه انقلاب اسلامی ایران و امام خامنه ای عزیزمان خواهیم ماند.

راه امام عزیزمان ادامه دارد ...

فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون و العاقبه للمتقین

خانواده شهید امیرعبداللهیان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل