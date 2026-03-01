عراقچی:
دونالد ترامپ میز مذاکره را بمباران کرد
کد خبر : 1757519
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در حالی که مذاکرات غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن برقرار بود، گفت: دونالد ترامپ میز مذاکره را بمباران کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی با اشاره به مصاحبه اخیر خود با رسانه «ای بی سی» در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در این مصاحبه تاکید کردم توافق در دسترس بود. ما ژنو را با این تفاهم ترک کردیم که در دیدار بعدی، توافق را نهایی خواهیم کرد. اما کسانی که قصد تخریب دیپلماسی را داشتند، در مأموریت خود موفق شدند. و در نهایت این آقای دونالد ترامپ بود که بار دیگر دستور «بمباران میز مذاکره» را صادر کرد.»