عراقچی:

دونالد ترامپ میز مذاکره را بمباران کرد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در حالی که مذاکرات غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن برقرار بود، گفت: دونالد ترامپ میز مذاکره را بمباران کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی با اشاره به مصاحبه اخیر خود با رسانه «ای بی سی» در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در این مصاحبه تاکید کردم توافق در دسترس بود. ما ژنو را با این تفاهم ترک کردیم که در دیدار بعدی، توافق را نهایی خواهیم کرد. اما کسانی که قصد تخریب دیپلماسی را داشتند، در مأموریت خود موفق شدند. و در نهایت این آقای دونالد ترامپ بود که بار دیگر دستور «بمباران میز مذاکره» را صادر کرد.»

 

