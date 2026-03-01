بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است؛

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن تبریک و تسلیت شهادت پرافتخار امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: که راه نورانی این شهید والامقام با صلابت، هوشمندی و ابتکار عمل راهبردی استمرار خواهد یافت و دشمنان ملت ایران باید در انتظار پیامدهای قطعی اقدامات تجاوزکارانه و جنایت‌آمیز خود باشند.

این فرمانده عالی‌رتبه و مجاهد مخلص، عمر شریف خویش را در مسیر اعتلای توان دفاعی کشور، تحکیم بازدارندگی راهبردی، ارتقای هم‌افزایی نیروهای مسلح و تثبیت امنیت پایدار منطقه‌ای صرف نمود و با رویکردی حکیمانه، آینده‌نگر و مبتنی بر دکترین مقاومت فعال، نقش برجسته‌ای در صیانت از منافع ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد.

شهادت ایشان، گرچه ضایعه‌ای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و ملت شریف ایران است، اما بی‌تردید استمراربخش مسیر عزت، استقلال و پیشرفت دفاعی کشور خواهد بود. تجربه تاریخی نشان داده است که ترور شخصیت‌های اثرگذار نه‌تنها موجب توقف حرکت راهبردی ملت ایران نمی‌شود، بلکه انسجام ملی، عزم انقلابی و اراده نیروهای مسلح را برای تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی مضاعف می‌سازد.

