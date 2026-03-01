اسماعیل بقائی با بیان اینکه ترور این مرجع بزرگ جنگی دینی محسوب می‌شود، هشدار داد که منطقه ممکن است شاهد تنش‌ها و دشمنی‌های مذهبی گسترده‌تری باشد.

وی افزود: «تظاهرات مردمی در بسیاری از کشورها از پیامدهای جنایت ترور رهبر انقلاب است.»

بقائی با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به یک فرد نیست، اظهار داشت: «این همان ادعایی بود که دشمنان تبلیغ می‌کردند، در حالی که این نظام، دیکتاتوری پیشین را پایان داد.»

وی خاطرنشان کرد: «آیت‌الله خامنه‌ای طی ۳۷ سال گذشته، بخش عمده فعالیت خود را صرف دفاع از آرمان فلسطین، ملت ایران و ملت‌های منطقه کرده بود.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین تصریح کرد: «ایشان مدافع مسئله فلسطین بود و تنها از شیعیان دفاع نمی‌کرد؛ برادران اهل سنت نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند.»

بقائی با اشاره به روابط منطقه‌ای ایران گفت: «بسیاری می‌دانند که ایران تا چه اندازه برای کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس احترام قائل است؛ این کشورها دوست ما هستند و ما در راستای حسن همجواری تلاش می‌کنیم.»

وی درباره حملات موشکی ایران به پایگاه‌هایی در برخی کشورهای عربی اظهار داشت: «این اقدامات علیه آن کشورها نیست، بلکه در چارچوب دفاع از خود و در پاسخ به پایگاه‌های دشمنان انجام می‌شود.»

او افزود: «تمامی تلاش نیروهای ایرانی معطوف به هدف قرار دادن زیرساخت‌هایی است که دشمنان علیه ایران استفاده می‌کنند و برخی از این اهداف، تأسیسات غیرنظامی و مسکونی متعلق به دشمنان هستند.»

بقائی همچنین گفت: «قرار بود دیداری میان ایران و طرف آمریکایی در وین برگزار شود، اما دو روز پیش از آن، تجاوز صورت گرفت.»

وی تأکید کرد: «ما بار دیگر در حالی هدف حمله قرار گرفتیم که در حال مذاکره بودیم و طرف مقابل اساساً تمایلی به مذاکره نداشت و آن را بهانه‌ای برای حمله به ایران قرار داد.»

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: «این جنگ، جنگ ایران نیست بلکه جنگی علیه ایران است و جنگی سرنوشت‌ساز برای غرب آسیا و سراسر خاورمیانه به شمار می‌رود.»

وی افزود: «ما اکنون با تمام توان برای دفاع از کشور، ملت، کودکان بی‌گناه، دختران و حاکمیت خود تلاش می‌کنیم. منطقه ما در حال حاضر با بی‌ثباتی مواجه است و کشورهای منطقه باید درباره طرفی که علیه ما تجاوز کرده، برای حفظ ثبات موضع‌گیری کنند.»

بقائی با اشاره به تجربه ایران در مقابله با تروریسم و جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: «دفاع کنونی ما تنها دفاع از ایران نیست، بلکه دفاع از کل منطقه است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان تأکید کرد: «ایران تمامی ظرفیت‌های خود را برای دفاع از حاکمیتش بسیج کرده و این نیروهای مسلح هستند که درباره نوع سلاح و اهداف تصمیم می‌گیرند. همچنین اقدامات شجاعانه متعددی از سوی نیروهای ما انجام شده و دشمن صهیونیستی موفق شده است آمریکایی‌ها را به این جنگ بکشاند.»