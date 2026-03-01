در گفت‌وگو با المیادین

بقائی: ترور آیت‌الله خامنه‌ای جنایتی بین‌المللی و جنگی علیه ایران است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات اخیر، ترور شهید آیت‌الله خامنه‌ای را جنایتی بین‌المللی توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی»، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه المیادین با اشاره به تحولات اخیر، ترور شهید آیت‌الله خامنه‌ای را جنایتی بین‌المللی توصیف کرد و گفت: «ایشان تنها یک رهبر یا مرجع دینی معمولی نبودند و دشمن با این اقدام مرتکب جنایتی بین‌المللی شده است.»

اسماعیل بقائی با بیان اینکه ترور این مرجع بزرگ جنگی دینی محسوب می‌شود، هشدار داد که منطقه ممکن است شاهد تنش‌ها و دشمنی‌های مذهبی گسترده‌تری باشد.

وی افزود: «تظاهرات مردمی در بسیاری از کشورها از پیامدهای جنایت ترور رهبر انقلاب است.»

بقائی با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به یک فرد نیست، اظهار داشت: «این همان ادعایی بود که دشمنان تبلیغ می‌کردند، در حالی که این نظام، دیکتاتوری پیشین را پایان داد.»

وی خاطرنشان کرد: «آیت‌الله خامنه‌ای طی ۳۷ سال گذشته، بخش عمده فعالیت خود را صرف دفاع از آرمان فلسطین، ملت ایران و ملت‌های منطقه کرده بود.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین تصریح کرد: «ایشان مدافع مسئله فلسطین بود و تنها از شیعیان دفاع نمی‌کرد؛ برادران اهل سنت نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند.»

بقائی با اشاره به روابط منطقه‌ای ایران گفت: «بسیاری می‌دانند که ایران تا چه اندازه برای کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس احترام قائل است؛ این کشورها دوست ما هستند و ما در راستای حسن همجواری تلاش می‌کنیم.»

وی درباره حملات موشکی ایران به پایگاه‌هایی در برخی کشورهای عربی اظهار داشت: «این اقدامات علیه آن کشورها نیست، بلکه در چارچوب دفاع از خود و در پاسخ به پایگاه‌های دشمنان انجام می‌شود.»

او افزود: «تمامی تلاش نیروهای ایرانی معطوف به هدف قرار دادن زیرساخت‌هایی است که دشمنان علیه ایران استفاده می‌کنند و برخی از این اهداف، تأسیسات غیرنظامی و مسکونی متعلق به دشمنان هستند.»

بقائی همچنین گفت: «قرار بود دیداری میان ایران و طرف آمریکایی در وین برگزار شود، اما دو روز پیش از آن، تجاوز صورت گرفت.»

وی تأکید کرد: «ما بار دیگر در حالی هدف حمله قرار گرفتیم که در حال مذاکره بودیم و طرف مقابل اساساً تمایلی به مذاکره نداشت و آن را بهانه‌ای برای حمله به ایران قرار داد.»

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: «این جنگ، جنگ ایران نیست بلکه جنگی علیه ایران است و جنگی سرنوشت‌ساز برای غرب آسیا و سراسر خاورمیانه به شمار می‌رود.»

وی افزود: «ما اکنون با تمام توان برای دفاع از کشور، ملت، کودکان بی‌گناه، دختران و حاکمیت خود تلاش می‌کنیم. منطقه ما در حال حاضر با بی‌ثباتی مواجه است و کشورهای منطقه باید درباره طرفی که علیه ما تجاوز کرده، برای حفظ ثبات موضع‌گیری کنند.»

بقائی با اشاره به تجربه ایران در مقابله با تروریسم و جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: «دفاع کنونی ما تنها دفاع از ایران نیست، بلکه دفاع از کل منطقه است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان تأکید کرد: «ایران تمامی ظرفیت‌های خود را برای دفاع از حاکمیتش بسیج کرده و این نیروهای مسلح هستند که درباره نوع سلاح و اهداف تصمیم می‌گیرند. همچنین اقدامات شجاعانه متعددی از سوی نیروهای ما انجام شده و دشمن صهیونیستی موفق شده است آمریکایی‌ها را به این جنگ بکشاند.»

 

