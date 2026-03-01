خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تماس تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق

کد خبر : 1757507
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی را به مردم و دولت ایران تسلیت گفت. 

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از پیام تسلیت همتای عراقی و نیز پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی مراجع عظام و مردم عراق با مردم ایران، وی را در جریان آخرین تحولات متعاقب تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران قرار داد.

عراقچی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به اماکن عمومی و مسکونی از جمله شهادت بیش از ۱۵۰ دختربچه مینابی در جریان حمله موشکی به یک دبستان ابتدایی و نیز شهادت ۲۰ نفر در جریان حمله به ورزشگاهی در لامرد فارس، مسئولیت جامعه جهانی برای محکومیت قاطع این جنایات شنیع را خاطرنشان و تصریح کرد اقدام جنایتکارانه آمریکا علیه ایران در میانه مذاکرات دیپلماتیک برای دومین بار در ۹ ماه گذشته، نشانه بی‌اعتنایی آشکار دولت آمریکا به دیپلماسی است و جنگ تحمیلی علیه ایران نیز تعرض به صلح و ثبات کل منطقه غرب آسیا است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل