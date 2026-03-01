تماس تلفنی وزیر امور خارجه عمان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا، سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را به عموم مردم و دولت ایران تسلیت گفت.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از پیام تسلیت همتای عمانی، وی را در جریان تحولات مربوط به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایت وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله غیرقانونی به ایران و ترور بزدلانه رهبر معظم انقلاب و مقام‌های ارشد کشورمان، به خیانت مجدد آمریکا به دیپلماسی در میانه مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و بر عزم راسخ ایران برای دفاع مقتدرانه از کیان ایران در چارچوب حق دفاع مشروع از خود در مقابل تجاوز نظامی دشمن تاکید نمود.

عراقچی همچنین با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به اماکن عمومی و مسکونی از جمله شهادت بیش از ۱۵۰ دختربچه مینابی در جریان حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مسئولیت جامعه جهانی برای محکومیت قاطع این اقدامات تجاوزکارانه را خاطرنشان کرد و تاکید نمود جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در واقع تجاوز به صلح و ثبات کل منطقه غرب آسیا و در راستای سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی بر منطقه است.

انتهای پیام/