سه نفتکش متخلف آمریکایی و انگلیسی مورد اصابت موشکی قرار گرفته و در حال سوختن است

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۸ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، سه نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفته و در حال سوختن است.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۸ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است: 

موج هفتم و هشتم عملیات وعده صادق ۴ پیش ازظهر امروز به سمت اهداف آمریکایی – صهیونی با شلیک‌های پی در پی موشک‌ها و پرتاب پردامنه پهپادها صورت گرفت. 

پایگاه دریایی علی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر، کاملاً از رده فعالیت خارج و ۳ سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. 

پایگاه دریایی آمریکا در میناء (بندر) سلمان بحرین مورد اصابت ۴ فروند پهپاد قرار گرفته و خسارت شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است. 

در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، ۳ نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفت و در حال سوختن است. 

محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین با ۲ موشک بالستیک و سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مورد حملات پی در پی قرار گرفتند که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن ۵۶۰ نظامی آمریکایی تا این لحظه شده است. 

با توجه به صدای مستمر آژیر آمبولانس در پایگاه‌های آمریکایی و صهیونی و همچنین اخبار میدانی و پایش‌های اطلاعاتی، شاهد وقوع بحران روانی در میان نظامیان آمریکایی و شهرک نشینان صهیونی هستیم و قطعاً با افزایش فشارهای هدفمند نیروهای مسلح ج. ا. ا عرصه بر آنان تنگ‌تر نیز خواهد شد. 

در پایان یادآور می‌شویم حملات موشکی و پهپادی به صورت مستمر و فراگیر ادامه دارد و دستاوردهای تهاجمی فرزندان غیور ملت ایران در نیروهای مسلح ج. ا. ا، به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید. 

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

انتهای پیام/
