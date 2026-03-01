در بخشی از این پیام آمده است که همه مسئولین قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح با قدرت، شجاعت و تدبیر به وظایف خود ادامه دهند که خدای متعال یاور آنهاست و مبادا هیچ‌گونه سستی در مقابل دشمنان و آمریکای جنایت‌کار و رژیم صهیونیستی در اراده آنان پدید آید.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم‌

(وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ)

خدای متعال می‌فرماید: محمّد صلّی الله علیه و آله نیست جز پیامبر، و قبل از او پیامبرانی بوده‌اند، پس اگر بمیرد یا کشته شود شما به عقب بازمی‌گردید.

رهبر شهید رهبر بود و یک عمر مجاهدت صادقانه برای اعلاء کلمة اسلام و سرافرازی ملّت مسلمان انجام داد و عاقبت در این راه با شهادت به لقاء الله پیوست.

(فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلا)

بعضی (از مومنان) پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.

دژخیمان بی‌رحم سلطه‌طلب بدانند که (إِنَ اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انتِقام) و مردم عزیز بدانند که گرچه رهبری حکیم، فرزانه، شجاع، منعطف و متوکّل علی الله را از دست دادند، امّا دین خدا و عنایات حضرت صاحب العصر و الزّمان عجّ الله تعالی فرجه الشریف پایدار است و همچنان این کشورِ بقیة الله، کشور بقیة الله عجّ الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود و زیر و بم‌های روزگار نمی‌تواند حقیقت را منقلب کند.

(أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ)

همانا بندگان شایسته‌ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد!

حشر با شهدای کربلا برای رهبر سرافراز و برای همة شهدای راه اسلام از درگاه خداوند متعال درخواست می‌کنم، بمحمدٍ و آله الطاهرین.همه مسئولین قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح با قدرت، شجاعت و تدبیر به وظایف خود ادامه دهند که خدای متعال یاور آنهاست؛ و مبادا هیچ‌گونه سستی در مقابل دشمنان و آمریکای جنایت‌کار و رژیم صهیونیستی در اراده آنان پدید آید.

(رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَی الْقَوْمِ الْکافِرِین)

پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما فرو بریز! و قدمهای ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعیّت کافران، پیروز بگردان!

آمین رب العالمین»