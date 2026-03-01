واعظی:
ملت بزرگ ایران ثابت کرده که در مقابل تجاوز بیگانه از آگاهی بالایی برخوردار است
محمود واعظی، قائم مقام و رییس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه در پی شهادت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران و شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (قدس سره الشریف) پیام تسلیتی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با دلی توام از اندوه، شهادت مجاهد نستوه، رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران را خدمت حضرت ولی عصر(عج) و ملت قهرمان و آگاه ایران تسلیت عرض مینمایم.
این جنایت بزرگ آمریکایی- صهیونی با نیت شوم تجزیه ایران عزیز و در راستای بی ثباتی در کشور انجام شد.
تاریخ گواهی میدهد که رژیم سفاک صهیونی، سالهاست بر طبل تفرقه و تجزیه ایران کهن میکوبد و به شکافهای داخلی آن چشم دوخته است.
ملت بزرگ ایران همواره ثابت کرده که در مقابل تجاوز بیگانه از آگاهی بالایی برخوردار است و وحدت و همبستگی خود را برای ایران یک پارچه و مقتدر علیرغم برخی از نارضایتی ها و اختلاف نظرها حفظ میکند.
از خداوند رحمان در این شرایط سخت برای ایران عزیز پیروزی و اقتدار مسئلت مینمایم.