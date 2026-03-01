English العربیه
واعظی:

ملت بزرگ ایران ثابت کرده که در مقابل تجاوز بیگانه از آگاهی بالایی برخوردار است

محمود واعظی، قائم مقام و رییس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه در پی شهادت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران و شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (قدس سره الشریف) پیام تسلیتی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن این پیام بدین شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

با دلی توام از اندوه، شهادت مجاهد نستوه، رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران را خدمت حضرت ولی عصر(عج) و ملت قهرمان و آگاه ایران تسلیت عرض مینمایم.

این جنایت بزرگ آمریکایی- صهیونی با نیت شوم تجزیه ایران عزیز و در راستای بی ثباتی در کشور انجام شد.

تاریخ گواهی میدهد که رژیم سفاک صهیونی، سال‌هاست بر طبل تفرقه و تجزیه ایران کهن می‌کوبد و به شکاف‌های داخلی آن چشم دوخته‌ است.

ملت بزرگ ایران همواره ثابت کرده که در مقابل تجاوز بیگانه از آگاهی بالایی برخوردار است و وحدت ‌و همبستگی خود را برای ایران یک پارچه و مقتدر علیرغم برخی از نارضایتی ها و اختلاف نظرها حفظ میکند.

از خداوند رحمان در این شرایط سخت برای ایران عزیز پیروزی و اقتدار مسئلت می‌نمایم.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
