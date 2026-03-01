به گزارش ایلنا، مهاجرانی گفت:کالای اساسی در استان‌های اطراف تهران و استان‌های مهمان‌پذیر بطور کامل تامین شده است، برخی نانوایی‌ها ۳ شیفته شده است و پمپ بنزین سیار در جاده‌ها قرار گرفتند و امور مربوط به بنادر جهت ترخیص کالا صورت گرفته است.ارائه خدمات بانکی؛ خودپردازها و سکوهای ارائه دهنده آماده ارائه خدمت هستند.

