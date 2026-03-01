حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی در پیامی تصویری، با اشاره به آنچه «ضایعه‌ای دردناک برای ملت ایران» خواند، اظهار کرد: این حادثه برای ملت بزرگ ایران بسیار سنگین و جانکاه است و تنها لطف الهی می‌تواند مرهمی بر این داغ باشد.

وی با بیان اینکه بار دیگر دست شیطان از آستین جنایتکار آمریکا و اسرائیل بیرون آمد، این اقدام را ناشی از دشمنی مستمر استکبار با ملت ایران دانست و گفت: روح مجاهدی بزرگ که از جوانی در میدان‌های نبرد با ظلم و استکبار حضور داشت، از میان ما رفت.

سید علی خمینی با توصیف شخصیت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای افزود: برخی شخصیت‌ها شأنشان فراتر از آن است که در بستر بیماری از دنیا بروند و حتی برای آنان کم است که به دست تروریست‌ها به شهادت برسند. او تأکید کرد که آیت‌الله خامنه‌ای همواره آرزوی شهادت داشت و به آرزوی خود رسید.

وی با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: امروز زمان گوشه‌گیری، عزلت و گریه نیست، بلکه روز حرکت و قیام است. ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که با از دست دادن خدمتگزاران و حتی رهبران خود، عقب‌نشینی نمی‌کند، بلکه هر روز قوی‌تر از گذشته به پیش می‌رود.

خمینی با بیان اینکه ما ملت امام حسین(ع) هستیم و حسینی زندگی می‌کنیم، تأکید کرد: مسیر انقلاب اسلامی مسیری است که آغازش ایثار و پایانش شهادت است و ملت ایران از تهدید و ارعاب هراسی ندارد.

سید علی خمینی افزود: دشمنان با نگاه خشم‌آلود به ایران می‌نگرند و می‌خواهند ملت را به زانو درآورند، اما ملت ایران تسلیم نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شجاعت رهبران این کشور برخاسته از شجاعت ملت ایران است و این ملت است که رهبران بزرگ تربیت می‌کند.

وی با اشاره به تلاش آمریکا برای تسلیم کردن ایران گفت: «هیهات من‌الذله» و دور است از ملت ایران که در برابر فشارها تسلیم شود.

خمینی افزود: ملت ایران هزاران سردار و انسان رشید در دامان خود پرورش داده و از شهادت فرزندانش هراسی ندارد.

سید علی خمینی تصریح کرد: دشمنان تصور کرده‌اند که با شهادت بزرگان، ملت ایران عقب‌نشینی می‌کند، اما این حوادث ملت را مستحکم‌تر می‌کند.

وی تأکید کرد: امروز روز عزاداری در خانه نشستن نیست، بلکه روز حضور در میدان و نشان دادن اقتدار ملی است.

وی با یادآوری رحلت امام خمینی(ره) اظهار داشت: آن زمان نیز دشمنان گمان می‌کردند کار جمهوری اسلامی پایان یافته، اما امروز جمهوری اسلامی به مراتب قوی‌تر و مستحکم‌تر از گذشته است.

سید علی خمینی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نیروهای نظامی کشور گفت: نگاه مردم به استقامت و قدرت نیروهای مسلح است. وی تأکید کرد که دستگاه نظامی کشور از مدت‌ها قبل آمادگی‌های لازم را داشته و با رفتن فرماندهان، خللی در اقتدار دفاعی کشور ایجاد نخواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: سازوکارهای قانونی کشور کامل است و هیچ خلأ قانونی در اداره جمهوری اسلامی ایجاد نشده و نخواهد شد. دشمنان آرزوی عقب‌نشینی حتی یک‌روزه جمهوری اسلامی از آرمان‌هایش را به گور خواهند برد.

سید علی خمینی در پایان با تسلیت به ملت ایران گفت: ملت ایران خون‌خواه شهداست و راه آنان را با قدرت ادامه خواهد داد و تا آخرین قطره خون در این مسیر خواهد ایستاد.