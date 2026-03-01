سیدعلی خمینی:
دشمنان آرزوی عقبنشینی جمهوری اسلامی را به گور خواهند برد
سید علی خمینی با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: امروز زمان گوشهگیری، عزلت و گریه نیست، بلکه روز حرکت و قیام است. ملت ایران در طول سالهای گذشته نشان داده است که با از دست دادن خدمتگزاران و حتی رهبران خود، عقبنشینی نمیکند، بلکه هر روز قویتر از گذشته به پیش میرود.
حجتالاسلام والمسلمین سید علی خمینی در پیامی تصویری، با اشاره به آنچه «ضایعهای دردناک برای ملت ایران» خواند، اظهار کرد: این حادثه برای ملت بزرگ ایران بسیار سنگین و جانکاه است و تنها لطف الهی میتواند مرهمی بر این داغ باشد.
وی با بیان اینکه بار دیگر دست شیطان از آستین جنایتکار آمریکا و اسرائیل بیرون آمد، این اقدام را ناشی از دشمنی مستمر استکبار با ملت ایران دانست و گفت: روح مجاهدی بزرگ که از جوانی در میدانهای نبرد با ظلم و استکبار حضور داشت، از میان ما رفت.
سید علی خمینی با توصیف شخصیت آیتالله سید علی خامنهای افزود: برخی شخصیتها شأنشان فراتر از آن است که در بستر بیماری از دنیا بروند و حتی برای آنان کم است که به دست تروریستها به شهادت برسند. او تأکید کرد که آیتالله خامنهای همواره آرزوی شهادت داشت و به آرزوی خود رسید.
خمینی با بیان اینکه ما ملت امام حسین(ع) هستیم و حسینی زندگی میکنیم، تأکید کرد: مسیر انقلاب اسلامی مسیری است که آغازش ایثار و پایانش شهادت است و ملت ایران از تهدید و ارعاب هراسی ندارد.
سید علی خمینی افزود: دشمنان با نگاه خشمآلود به ایران مینگرند و میخواهند ملت را به زانو درآورند، اما ملت ایران تسلیم نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: شجاعت رهبران این کشور برخاسته از شجاعت ملت ایران است و این ملت است که رهبران بزرگ تربیت میکند.
وی با اشاره به تلاش آمریکا برای تسلیم کردن ایران گفت: «هیهات منالذله» و دور است از ملت ایران که در برابر فشارها تسلیم شود.
خمینی افزود: ملت ایران هزاران سردار و انسان رشید در دامان خود پرورش داده و از شهادت فرزندانش هراسی ندارد.
سید علی خمینی تصریح کرد: دشمنان تصور کردهاند که با شهادت بزرگان، ملت ایران عقبنشینی میکند، اما این حوادث ملت را مستحکمتر میکند.
وی تأکید کرد: امروز روز عزاداری در خانه نشستن نیست، بلکه روز حضور در میدان و نشان دادن اقتدار ملی است.
وی با یادآوری رحلت امام خمینی(ره) اظهار داشت: آن زمان نیز دشمنان گمان میکردند کار جمهوری اسلامی پایان یافته، اما امروز جمهوری اسلامی به مراتب قویتر و مستحکمتر از گذشته است.
سید علی خمینی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نیروهای نظامی کشور گفت: نگاه مردم به استقامت و قدرت نیروهای مسلح است. وی تأکید کرد که دستگاه نظامی کشور از مدتها قبل آمادگیهای لازم را داشته و با رفتن فرماندهان، خللی در اقتدار دفاعی کشور ایجاد نخواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: سازوکارهای قانونی کشور کامل است و هیچ خلأ قانونی در اداره جمهوری اسلامی ایجاد نشده و نخواهد شد. دشمنان آرزوی عقبنشینی حتی یکروزه جمهوری اسلامی از آرمانهایش را به گور خواهند برد.
سید علی خمینی در پایان با تسلیت به ملت ایران گفت: ملت ایران خونخواه شهداست و راه آنان را با قدرت ادامه خواهد داد و تا آخرین قطره خون در این مسیر خواهد ایستاد.