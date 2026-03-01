به گزارش ایلنا، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

بسم ربّ الشهداء و الصدیقین

إنا لله و إنا إلیه راجعون

شهادت جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه و مجاهد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حمله جنایت‌بار رژیم صهیونیستی و حامی مستکبر آن، آمریکای جنایتکار، ضایعه‌ای سنگین و جانکاه برای ملت ایران و جبهه دفاع از حقانیت بود.

یاد و نام سرلشکر موسوی، سرلشکر پاکپور و دریابان علی شمخانی که سال‌ها عمر خویش را در پاسداری از امنیت ملی، عزت ایران اسلامی و صیانت از آرمان‌های انقلاب صرف کردند، در حافظه تاریخی این ملت ماندگار خواهد بود؛ و به‌ویژه فقدان همکار ارجمندمان در دولت، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، که با روحیه‌ای جهادی و مدیریتی انقلابی در خط مقدم دفاع از حقوق ملت ایران ایستاد، برای دولت و نیروهای مسلح ضایعه‌ای بس سنگین است.

این سرداران سرافراز با خون پاک خود نشان دادند که مسیر دفاع از استقلال، عدالت و کرامت ملی هرگز با جنایت و ترور متوقف نخواهد شد. دشمنان این سرزمین در اوج استیصال، به اقدامات کور و بزدلانه متوسل می‌شوند، غافل از آنکه خون شهیدان، اراده ملت ایران را استوارتر و وحدت ملی را عمیق‌تر خواهد کرد.

این مصیبت را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان آنان در نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می‌کنیم. بی‌تردید پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این اقدام تروریستی، قاطع، هوشمندانه و در چارچوب دفاع مشروع از حقوق و امنیت ملت خواهد بود.

راه این شهیدان ادامه دارد و پرچم عزت و حقانیت ایران اسلامی برافراشته‌تر از همیشه در اهتزاز خواهد ماند.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته



محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

انتهای پیام/